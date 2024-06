Carrión revela que si el Oviedo sube, sigue; la UD Las Palmas, a la espera

La situación sucedió ayer en la sala de prensa del Requexón, la ciudad deportiva del Real Oviedo. Frente a las cámaras, Luis Carrión, el deseado por la UD Las Palmas para ocupar el banquillo la próxima temporada. Es la previa de un duelo crucial para el Eibar y para el cuadro carbayón, que deberá ganar en Ipurua esta noche (20.00 horas) en los 90 minutos o al término de una supuesta prórroga para pasar a la final del playoff de ascenso.

Sobre la mesa, una pregunta relativa a unas declaraciones de Jesús Martínez, máximo accionista de la entidad, en La Nueva España, del mismo grupo editor que LA PROVINCIA, en las que el dirigente aseguraba que quería que el barcelonés fuera el líder del Oviedo subiera o no subiera el equipo. La respuesta del técnico no fue totalmente rotunda, pero sí dejó caer que en el primero de los casos sí continuaría.

«Dice que pase lo que pase quiere que seas el jefe aquí durante mucho tiempo», le recordó un periodista, ante lo que Carrión respondió: «Me enorgullece que piense así de mí. Él sabe también que ahora mismo estamos en esto. Si conseguimos ascender va a ser así, y ojalá sea así, porque en mi cabeza sólo está eso, el pelear por el ascenso. Hay que dar tres pasos –el partido de Eibar y los dos de la hipotética final–».

Por un lado, sin ser categórico del todo por su manera de pronunciar la frase clave, en un tono más bajo, como de pasada, Carrión dejó caer que si el Oviedo logra el ascenso dirigirá al equipo azul en Primera División; por otro, abrió la puerta a una salida si cae eliminado, y en tal caso, su nuevo destino no sería otro que la UD Las Palmas, que apuesta desde hace tiempo por él como sustituto de Xavi García Pimienta.

Ante la posibilidad de que suceda lo primero, los dirigentes amarillos, que al menos hasta hace bien poco contemplaban incluso pagar una compensación para la liberación del técnico en el caso de que el Oviedo subiera con su equipo actual, porque de ser así el barcelonés renovaría automáticamente con la entidad del Principado, tendrían que valorar otras opciones para el banquillo.

Pero todos en Pío XII están a la espera de lo que suceda esta noche en Ipurua, porque si el Oviedo cae, el misterio habrá quedado resuelto y el camino despejado para la llegada del técnico.

En cualquier caso, el presidente Miguel Ángel Ramírez tomará la palabra este mediodía para presentar la campaña de abonados para el curso que viene –después de un tour por el Estadio de Gran Canaria para conocer las zonas reformadas del recinto– y dará algún tipo de explicación sobre el entrenador que se sentará en el banquillo la próxima temporada.

Cabe recordar que con su comparecencia anterior, hace ya dos semanas y un día, el máximo mandatario amarillo aseguró que tenía al entrenador «prácticamente cerrado» –días después, en el programa el Espejo de Canarias le quitó el prácticamente–, pero que no daba su nombre «por respeto». A lo que se refería el dirigente era a que Carrión estaba en plena competición. En concreto, faltaba una jornada para la conclusión de la Liga Hypermotion.

Sucedió lo imprevisto

Sin embargo, ese mismo fin de semana el Oviedo, que dependía de sí mismo para clasificarse para el playoff, entró en el mismo, aunque lo hizo de forma rocambolesca. Si el cuadro carbayón no ganaba al Eibar en Ipurua, algo que parecía factible puesto que los armeros apuraban sus remotas opciones de ascender directo y, además, querían conservar la tercera plaza, dependía principalmente de que el Sporting de Gijón no ganara en Elda, algo que consiguió ante un equipo que ya no se jugaba nada.

El Oviedo, por tanto, estaba fuera, pero sucedió lo más imprevisible de todo: la derrota del Racing de Santander, al que le valía un sólo punto en el campo del colista y descendido Villarreal B para jugar la promoción. Entonces, el cuadro cántabro cayó al séptimo puesto y los dos asturianos se clasificaron.

Y la UD, que habría anunciado la llegada de Carrión días después de la previsible caída del Oviedo, decidió esperar a Carrión, al menos hasta las semifinales que, para los armeros y los carbayones, concluyen esta noche –mañana resuelven su eliminatoria el Sporting y el Espanyol, que ganó el domingo por 0-1 en El Molinón–.

Antes incluso de la disputa de esa última jornada Carrión se refirió a «bulos» para calificar, entre otras, las informaciones que le vinculaban a la UD Las Palmas. Al mismo tiempo, aseguró que no iba a hablar más del tema de su futuro porque quería centrarse única y exclusivamente en el partidos de Éibar y en el posterior playoff si es que finalmente su equipo debía disputarlo, como así fue.

Paralelamente, ya con el cuadro azul inmerso en la lucha por el ascenso, comenzaron a surgir presiones por parte de los directivos del Real Oviedo para que Luis Carrión continúe como entrenador allí pase lo que pase.

«Carrión no tiene nada firmado con nadie. Estamos muy encaminados a que siga con nosotros en cualquier situación –tanto si sube como si no», aseguró Martín Peláez, presidente de la entidad, la semana pasada.

Anteayer, fue el máximo accionista del club, Jesús Martínez, quien diera un paso más en un entrevista con La Nueva España.

«Estoy hablando, le estoy convenciendo. Yo creo que tiene muchas ganas, que está muy feliz aquí. Yo le digo: ‘Si te llama el Atlético de Madrid u otro equipo de la élite, lo entiendo; pero irte a un proyecto menos importante y que a los tres meses te puedan echar… ¿Dónde vas a estar mejor?» comentó en primer lugar.

Luego, añadió cuando fue cuestionado por si tenía alguna alternativa para el banquillo –este medio pudo confirmar que el mexicano Rafa Márquez, compatriota del presidente y del máximo accionista, y en la actualidad entrenador del filial del Barça, interesa a los dirigentes del Oviedo–: «El que quiero de entrenador es Carrión. Obsesivamente es el que quiero. Le ha dado una identidad al equipo, me gusta el estilo, lo que dice».

Y ayer el técnico barcelonés, que había asegurado que no hablaría más de su futuro hasta que no acabara el curso, dejó caer que si el Oviedo logra el ascenso, algo que como muy tarde sucedería el 23 de junio, seguirá como entrenador del conjunto azul en Primera.

Está por ver qué hace la UD. Según el plan previsto, si el Oviedo cae esta noche Carrión será anunciado próximamente como nuevo entrenador; si sigue en competición, Miguel Ángel Ramírez deberá aclarar hoy qué intención tiene el único club de la máxima categoría con el banquillo vacío.

Único Primera sin entrenador

La UD Las Palmas es el único equipo de Primera División que aún no tiene entrenador para la próxima temporada, situación en la que quedó después de que el RCD Mallorca anunciará la contratación de Jagoba Arrasate hace un par de días. Cabe recordar que Xavi García Pimienta, el técnico anterior y hoy en el Sevilla FC, anunció que se marchaba de la entidad amarilla el pasado 23 de mayo, tres días antes de la conclusión del campeonato. Desde entonces han pasado casi tres semanas de espera por Luis Carrión, entrenador actual del Real Oviedo, y el favorito de la dirección deportiva para ocupar el banquillo desde hace meses. Pocos en el club isleño contemplaban que el equipo carbayón se clasificaría para el playoff en la última jornada de Segunda, pero sucedió por la derrota del Racing ante el descendido Villarreal B.

Suscríbete para seguir leyendo