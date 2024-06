El Oviedo no recula: «Quiero que Carrión sea el jefe subamos o no»

En Oviedo aún no tiran la toalla por Luis Carrión, que mañana dirigirá el que podría ser su último partido al frente del equipo representativo de la ciudad. El cuadro carbayón visita al Eibar (20.00 horas) en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso con el 0-0 de la ida en el Tartiere y deberá ganar para seguir adelante, pues un empate al término de una hipotética prórroga le dejaría fuera. El último en lanzar un guiño al técnico barcelonés para que continúe en el club y no fiche por la UD Las Palmas, que lo tiene atado, fue nada más y nada menos que el dueño del Pachuca de México y máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez.

En una entrevista con La Nueva España, del mismo grupo editor que LA PROVINCIA, el mandatario, al ser cuestionado por si había hablado ya con Carrión para abordar su continuidad, respondió: «Estoy hablando, le estoy convenciendo. Yo creo que tiene muchas ganas, que está muy feliz aquí. Yo le digo: ‘Si te llama el Atlético de Madrid u otro equipo de la élite, lo entiendo; pero irte a un proyecto menos importante y que a los tres meses te puedan echar… ¿Dónde vas a estar mejor?».

Preguntado entonces por si era optimista con que el entrenador siguiera aun si el equipo no lograba subir a Primera –incluso en el caso de que lo consiguiera, la entidad amarilla baraja pagaruna compensación para su liberación–, el mexicano fue tajante. «Yo tengo mucha fe. Y soy muy insistente. Le agarré y le dije: ‘Ya sé que manda tu señora, preséntamela, que quiero conocerla de inmediato’. Y por lo que me dicen no es solo el entrenador, sino que la familia está muy contenta en Oviedo», aseguró.

Hubo una cuestión más relativa a Carrión: si había mirado ya alguna alternativa para el banquillo. «No, no. Ninguna. El que quiero de entrenador es Carrión. Obsesivamente es el que quiero. Le ha dado una identidad al equipo, me gusta el estilo, lo que dice… Ahora necesitamos un poco más de verticalidad para el miércoles», respondió.

Antes, Jesús Martínez, que habló ayer a solas con Luis Carrión durante unos 10 minutos antes del comienzo del entrenamiento del Oviedo en el Requexon –la cudad depotiva carbayona–, había dejado clara una cosa: «Lo más importante es que acertamos con el entrenador».

Además, bromeó con la posible alineación de Carrión para la cita trascendental de Ipurua. «Yo tenía un plan pero no lo va a hacer el «profe» [risas]. Yo pondría a Viti y a Bretones de extremos, con Lucas y Pomares de laterales. Y los de calidad, para la segunda parte. Que los canses, que los agotes en la banda. Menos mal que el que sabe es el profe –entrenador– y que seguro que tiene un plan mejor [risas].

Cabe recordar que la semana pasada fue otro dirigente del Real Oviedo, esta vez su presidente, Martín Peláez, quien expesara palabras en el mismo sentido que el máximo accionista. «Carrión no tiene nada firmado con nadie. Estamos muy encaminados a que siga con nosotros en cualquier situación –tanto si sube como si no», aseguró.

Al mismo tiempo, añadió: «Por supuesto que debe de haber interés de Las Palmas y de muchos equipos porque de verdad que ha hecho una temporada maravillosa y no sólo en el Oviedo, sino en el Cartagena o el Numancia».

Rafa Márquez

Por otro lado, el presidente del club azul, cuestionado por la posibilidad de que el exjugador Rafa Márquez, técnico actual del Barça Atlétic, pudiera ser el próximo inquilino del banquillo del Oviedo, señaló: «Es un entrenador que me gusta, con personalidad, y que encaja bien en nuestro grupo en cualquiera de nuestros clubes». Al mismo tiempo, agregó que no habían contactado con su compatriota porque no tenían «intención de mirar a otro lado».

Según pudo saber este medio, el Real Oviedo estaría muy cerca de fichar a Márquez si el filial azulgrada, inmersa en la fase de ascenso a Segunda, no asciende.

