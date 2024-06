La amenaza de Ramírez a Valles y Coco: "Renovar con la UD Las Palmas, salir traspasados o un año a la grada"

Un defensor a ultranza del patrimonio deportivo de la UD. La cláusula Ramírez. El presidente de Las Palmas dejó uno de los momentos álgidos de su comparecencia cuando se refirió a la situación contractual de Álvaro Valles y Saúl Coco. "El meta sabe que hay tres opciones: renovar, salir traspasado o estar todo el año en la grada porque no jugará. Me encantaría que esa no sea la opción. Me gustaría que renovara con la UD Las Palmas. Y si no es así, que lo podamos vender por las cantidades que creamos conveniente".

Además, realza que solo caben tres escenarios. "Queremos que sigan en la UD. Esas posibilidades están sobre la mesa. Según los representantes podrían salir de la UD Las Palmas, porque los quieren otros clubes. Pero si no renuevan o salen traspasado no utilizarán a la UD como plataforma mediática para luego salir de forma gratuita con la finalización de contrato. Esto ya lo saben también sus representantes. No tenemos nada que objetar con Valles o a Saúl Coco, porque han sido ejemplares. Pero trabajamos por interés del club, no por el de un futbolista".

Con el eslogan "los tiempos de la comunicación de los refuerzos los marca la dirección deportiva", no hay noticias de las adquisiciones y del entrenador.