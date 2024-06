El Tour por el corazón de la UD Las Palmas: la Virgen del Pino, la taquilla de Moleiro y la corona del Carranza

Parque temático de lo imposible. Bienvenidos al partenón de los sueños y el Eurodisney del Roque Nublo. El Tour de la UD por el Gran Canaria, con las explicaciones de Carmen Campoamor, responsable del Área Vip Hospitality, alcanza el millar de visitantes. Esta mañana, la UD ofreció una visita exprés a veinte representantes de los medios de comunicación y en unos días se activa la novedad del Tour por Barranco Seco. A estas dos modalidades, cabe sumar la del Tour Leyenda, que ya se ha realizado con la presencia de tres referentes como Roque Díaz Roquenbauer, Javier Campos u Orlandito Suárez Azofra.

La representación de la Virgen del Pino junto a la entrada del vestuario, la zona médica de Diosdado Bolaños o la de masajes y recuperación de Juan Naranjo. La taquilla de Momo, asistente técnico de Xavi García Pimienta, o el lado más sagrado del Gran Canaria como la caseta. Frases motivacionales en el interior de la taquilla de Enzo Loiodice y una zona VIP con tres sofás iluminados para presenciar en una posición privilegiada la salida del Real Madrid de Mbappé. Todos los secretos quedan al descubierto, como la gloria y glamour del antepalco. De la foto de Pako Ayestarán a la de Setién, sin obviar la del periodista Antonio Lemus.

Con una hora y media de duración, con el precio de 25 euros para adultos y 19 para infantiles para los no abonados, los socios lucen un trato preferencial y no deben sacar la cartera. El producto estrella son las gafas de 3D para formar parte del calentamiento y del inicio de la contienda del 27M ante el Deportivo Alavés en el ascenso de 2023. No hay imposible. Los aficionados se pueden retratar en el banquillo o en el palco presidencial.

