El precio justo de Moleiro acaricia los 15 millones y la venta de Bryan lo confirma

Alberto Moleiro y el crack del mercado del balón. La recesión que no hace justicia con el talento. El ‘10’ de la UD, con vínculo contractual hasta junio de 2026 y cláusula de 60 millones, es el mimbre de mayor cotización del plantel grancanario, sobre los 15 millones según la web transfermarkt.es, igualado con el zaguero Mika Mármol (el club isleño comparte los derechos federativos con el Barcelona).

Con 111 partidos de amarillo, el estreno del tinerfeño en la máxima categoría en la 23-24 dejó 28 participaciones, 1.808 minutos, tres tantos y tres asistencias. Se esperaba una explosión a lo Kirian (seis dianas) y que figuró en la prelista de Luis de la Fuente para la disputa de los amistosos ante Colombia y Brasil.

El Betis lo desea y no ha trasladado una oferta en firme.

Alberto Moleiro abandona la sala de prensa de Barranco Seco. / JUAN CASTRO

A sus 20 años, Moleiro es negocio. Puro negocio. Jonathan Viera, excapitán de Las Palmas y segundo en el ranking de ventas en la historia del club por los 22 millones del Beijing chino en 2018, le nombró como su sucesor natural. A 23 días del inicio de la pretemporada (8 de julio), se antoja disparatado, bajo los parámetros de recesión del mercado -ver cuadro del margen inferior con las últimas operaciones del fútbol español-, que Moleiro abandone la entidad por la cláusula de 60 kilos o la de 30, que lucía en Segunda.

Moleiro, ante el Alavés, pugna con Carlos Vicente en el Estadio de Gran Canaria. / QUIQUE CURBELO

La estimación de su valía (los quince millones) es un parámetro que se ajusta a la realidad y al techo Bryan Zaragoza. El extremo internacional del Granada salió traspasado al Bayern Múnich por 12 millones, más un segundo importe de tres para acelerar la llegada bajo el formato de cesión -el club bávaro lo quería en enero y no en julio-. Con 21 partidos en Primera y seis dianas (de agosto a enero), Bryan saltó a la fama internacional por su sello vertiginoso y el doblete al Barça en Los Cármenes. Ese rendimiento explosivo en la faceta realizadora le faltó a Moleiro, que no gozó de la confianza de Pimienta -cinco suplencias hasta febrero-. El valor de mercado del torpedo malacitano es de doce kilos y solo contabiliza un pulso internacional -no está en la Eurocopa-. Por su parte, el ‘10’ de Las Palmas conoce el martes 26 de si estará en los Juegos de París.

Computa doce partidos en las categorías inferiores de la Roja -cuatro con la Sub 21 y ocho con la Sub 19-. Es la gran joya de la factoría de Barranco Seco y el presidente amarillo Miguel Ángel Ramírez rechazó una propuesta de 25 millones del FC Barcelona -10 kilos fijos y 15 en variables- en el verano de 2022. El principal ejecutivo lo explicó de esta manera en un medio catalán: «Existía un principio de acuerdo, pero no se cerró por el fair play financiero del Barcelona. Ya encontraremos la manera que favorezca los intereses de la UD, el destinatario y al jugador».

Si Moleiro no sale este verano, saldrá en el próximo. Cuando un activo amarillo encara su último año de contrato, tal como confirmó Ramírez, solo puede atenerse a tres escenarios: «Renovar, salir traspasado o pasarse un año en la grada». Ante el riesgo de pasarse una temporada en blanco se enfrentan Álvaro Valles y Saúl Coco. Los dos canteranos finalizan contrato en junio de 2025. El primero figura en la órbita del Betis y el segundo también ha despertado el interés de diferentes portaaviones -en esa relación, figura el Sevilla de Pimienta-. Esperar a la explosión de Moleiro y hacer caja. En este escenario, ganan todas las partes. Con tres dianas, el ‘10’ se quedó a medias, a pesar de que dejó fotogramas de gran clase.

Pedri (beneficio de 25 millones y que puede subir al contar la UD con el 15% de la plusvalía de una venta), Viera (22), Roque (12)...En la lista de los grandes negocios de Las Palmas, hay un espacio reservado para Mole. Con el toque de atención a Valles y Coco, la salida del tinerfeño está aparcada. Su valor real ronda los diez kilos. Tendrá competencia con el alta de Fuster (ocho tantos con el Alba).

Aleix García, internacional, se fue al Bayer de Xabi Alonso por 18 millones. Riad, del Betis al Crystal Palace, por quince. El Girona, por su parte, se hizo con el central checo de la Euro Krejci por once. Parámetros de la recesión. El ecosistema de Moleiro y los cracks.