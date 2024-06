Manolo Márquez y el 'culebrón Carrión': "Lo mío fue más improvisado, ahora tienen una opción y otra si falla la primera"

Manolo Márquez, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, en el inicio de la 17-18 y durante únicamente seis jornadas, no ve similitudes entre su aterrizaje en el club isleño desde el filial, de manera sorpresiva -el 3 de julio-, y la espera actual por Luis Carrión. El preparador barcelonés logró el ascenso de Las Palmas Atlético a Segunda B y tras la espantada de De Zerbi, fue finalmente el elegido, en un curso que acabó en descenso -luego pasaron Pako Ayestarán, Paquito y Paco Jémez-.

"A mí no me recuerda esta situación a la mía, el entrenador está y no vamos a decir el nombre [en alusión a Carrión]. Parece que está claro quién será, pero se está esperando a lo que suceda el domingo. Pero no me parece que sea la misma situación, en mi caso me pareció más improvisado. En la actualidad se tiene una primera opción, pero también se cuenta con una segunda en caso de que falle la primera. Tanto un entrenador como otro, quién sean, van a tener tiempo, y además mucho conocimiento de la plantilla", valoró el preparador del FC Goa de la Superliga de la India, y que participó hace unos días en unas jornadas para técnicos de la Isla.

Además, Márquez avanza que las dos opciones ya habrán gozado de tiempo para hablar con Luis Helguera. "Me imagino que tendrán reuniones con el director deportivo de la UD, sobre todo el segundo. No creo que con el primer entrenador, el principal candidato, estén hablando porque está inmerso en la promoción". Insiste que no son escenarios idénticos: "No le veo tanto similutud (...) Aquello fue más de improvisación y me avisaron faltando cuatro días para empezar [la pretemporada]. En este caso habrá cierto tiempo", aseveró en Radio Marca.

Luis Carrión, en un partido del Oviedo. / Juan Plaza

Tráfico de información

Ve compatible que un preparador que esté compitiendo en un playoff se haga cargo de la UD unas horas después. "Entonces, ¿qué pasa con los entrenadores que llegan a mitad de temporada? Esos tienen menos tiempo (...) El conocimiento que tengan los entrenadores de los clubes es mayor".

Márquez sí vea similitudes entre el final de la Liga de Setién (2017) con el de Pimienta (2024) en la máxima categoría -el barcelonés encadenó 14 jornadas sin ganar un partido-. "Lo que sí he visto son similitudes es entre la temporada que acaba y la última de Setién. Pasan de un inicio fulgurante, que toda España estaba enamorada con el equipo, a una segunda vuelta con resultados flojos. Lograste salvar la categoría porque el colchón es muy amplio. Esa situación sí la veo calcada, lo que no veo igual es el impasse para nombrar al nuevo".