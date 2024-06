Muñoz, ex del Tete, defiende su gran salto a la UD : "La gente coherente lo entiende (...) En las redes se dicen muchas tonterías"

Aplicar la coherencia a la contienda de la pasión. El tránsito, en ocasiones complicado, del CD Tenerife a la UD Las Palmas. Álex Muñoz (San Juan de Alicante, 29 años), el primer alta anunciada de las ocho cerradas por la dirección deportiva, llegó libre del Levante. Antes de aterrizar en el club granota, completó tres temporadas en el club tinerfeño (99 partidos). Eliminó a la UD en el playoff del veo mucha fiesta aquí de 2022 y se quedó a las puertas de subir de blanquiazul ante el Girona.

Tras doce campañas de profesional, firma por el cuadro pío pío para jugar por fin en Primera, su gran asignatura pendiente. Lo hace con la suficiencia del deber cumplido en el Heliodoro, de dejarse hasta la última gota de sudar. Huye de la rivalidad del Archipiélago, que solo se puede reeditar en el próximo curso 24-25 en la Copa del Rey.

«Estuve tres temporadas y estuvimos a un paso del ascenso ante el Girona [19 de junio de 2022]. Gocé de continuidad, dejé buenos números y guardo un buen recuerdo de esa etapa. Acabé contrato y firmé en el Levante (...) Llegué a un equipo con mayor ambición en este reto para conseguir el ascenso. Hicimos una gran plantilla, con Iborra, Campaña, Pepelu y nos quedamos a un minuto [fueron eliminados por el penalti de Asier Villalibre en el 129’ en la vuelta de la final del playoff]. Luego llegaron muchos cambios y también cuenta con un grato recuerdo. Pero tocaba cambiar de rumbo, al final somos profesionales y a todos los equipos les guardo cierta estima», incide en los medios oficiales del club isleño.

Aclara, que no concibe la profesión desde «la rivalidad». «Al Tenerife le guardo un gran recuerdo y tampoco veo el fútbol con tanta rivalidad. ¿No puedes jugar en el otro lado con el paso de los años? Es una oportunidad de jugar en Primera, la gente coherente lo tiene que entender: solo pasa una vez. No lo puedes dejar escapar. En todos los equipos en los que he militado, siempre me he dejado el 100 %. No creo que se me pueda achacar nada. Además, a nivel deportivo, cero problemas».

Cuestionado por los elogios o críticas de la afición chicharrera, ahora que es amarillo, mantiene su línea argumental de que duerme plácidamente. «La gente que me conoce, sabe muy bien como soy en el campo. Los que no me conocen, verterán sus opiniones y puedes estar de acuerdo o no. En las redes sociales, todo el mundo opina y se dicen muchas cosas y muchas tonterías», recalca el exjugador del Hércules CF, Sevilla Atlético o Real Zaragoza.

Muñoz desliza que su fichaje por la UD se cerró de forma exprés y ya ha recibido las primeras consignas de Campaña -con el que coincidió en el Levante-. «El fichaje fue bastante rápido (...) Comenzó a la siguiente semana de acabar la Liga [sobre el 9 de junio]. Ahí comonzaron los primeros contactos entre la UD y mis agentes. Al quedar libre, todo fue fácil. Salió la oportunidad de jugar en un club de Primera (...) Campaña me dio buenas referencias del club, me habló muy bien del club y de la estructura. En Gran Canaria se vive el fútbol de forma muy pasional».

Ira contra Pedri y Maikel Mesa

El regreso de exjugadores del Tenerife al Heliodoro con la elástica de la UD ha dejado capítulos de gran tensión. Pedri, ahora en las filas del FC Barcelona y en plena disputa de la Eurocopa, fue pitado por el respetable en el Tenerife-Las Palmas del 7 de septiembre de 2019. Además, recibió una entrada durísima de Luis Milla, que le costó la expulsión del centrocampista madrileño, que ahora defiende la elástica del Getafe.

En septiembre de 2020, el centrocampista de La Laguna, 87 duelos con la UD, celebró un tanto en el Heliodoro con su tradicional fórmula de señalar el escudo. El gesto le costó recibir amenazas de muerte e insultos por las redes. Defiende los intereses del Zaragoza y suena con fuerza su fichaje por el Tete tras hacer la paces con el entorno. Moleiro y Kirian, emblemas amarillos y nacidos en Tenerife, también recibieron el azote del Heliodoro Rodríguez López.