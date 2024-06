El Lugo critica la falta de aclimatación del jugador canario: "No se han puesto un chubasquero en su vida"

El CD Lugo, club que milita en la Primera RFEF, no ve oportuno fichar a jugadores canarios. Básicamente, porque desconfía en su adaptación al ecosistema climático gallego. Roberto Sáez, el nuevo director deportivo del club lucense, en el que han militado jugadores del Archipiélago como Antonio Guayre, Cristian Herrera, Iriome, Molina o el central Alberto, lo explicó de forma categórica ante la risa del entrenador Lolo Escobar.

Ante la cuestión de si había una prioridad por hacerse con jugadores gallegos, Sáez respondió de forma afirmativa y puso el ejemplo del futbolista canario. "Si son gallegos y tienen nivel, mejor que mejor. No por ser gallego vas a jugar; tienes un punto a favor. Esa identidad te la compro, ya que generas esa identidad y ese compromiso. Ese arraigo es clave; por lo tanto, a igualdad de condiciones de salario y futbolístico, optaremos a ello. No tengo nada en contra de los canarios, pero entre un canario muy bueno y un gallego muy bueno, con el mismo salario, es evidente. Un canario no se ha puesto un chubasquero en su vida [sonríe Lolo, en la rueda de prensa de su presentación]. Cuando se lo demos [el chubasquero] no lo va a saber", determina el ejecutivo en esta desafortunada comparativa.

¡Menos mal que yo siempre viví en el norte de la isla y me enseñaron el manual de usuario de mi primer chubasquero! Sin duda, eso me fue de gran ayuda en mis 8 temporadas en Lugo 🤣🤣👍 pic.twitter.com/qjL10H4uX0 — Iriome González #24 (@iriogp24) June 21, 2024

Y estira su relato, recordando que el entrenador no puede perder el tiempo en acelerar la adaptación del jugador canario. "La adaptación para Lolo será más rápida [si no hay jugadores canarios], no podemos venir y explicarles que el chubasquero es para que cuando llueva, que si se costipa...Hay que darle facilidades a Lolo (...) Hay jugadores que se adaptan más rápido y otros son especiales. En igualdad de condiciones, si es gallego es un punto favor".

Valerón, Manuel Pablo, Rubén, Ángel...

El ejecutivo del Lugo, que ha pasado por las oficinas del Mirandés y el Sestao, olvida que rostros como Juan Carlos Valerón o Manuel Pablo son historia viva del Deportivo de la Coruña. Así, como Ángel López, que jugó Champions con el Celta de Vigo, junto a David Silva. El de Arguineguín, campeón del mundo, es un futbolista idolatrado por el Manchester City y también pasó por las filas de la SD Eibar.

Rubén Castro, Momo o Aythami Artiles también pasaron por las filas del Dépor.