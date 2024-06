FIN DEL CULEBRÓN: Sucumbe el Oviedo, Carrión queda libre para fichar por la UD

Game over. Manos a la obra, señor Luis Carrión. Atentos al telexto de Pío XII -el miércoles se confía en darle el rango de oficialidad-. El final del culebrón del técnico sin rostro. 35 días después de la despedida de Xavi García Pimienta, la UD Las Palmas ya tiene perfilada la llegada del líder espiritual para el proyecto del 75 aniversario. Ahora sí, vía libre para fichar al deseado Luis Carrión.

Luis Carrión, hoy en Cornellà, durante la disputa de la vuelta de la final del playoff de ascenso. / LA PROVINCIA / DLP

El preparador barcelonés de 45 años sucumbió (2-0) ante el RCD Espanyol en Cornellà y se despide de la gloria del ascenso de Primera División con el Real Oviedo. De esta manera, el extécnico de Córdoba CF, Cartagena y CD Numancia, el campeón del casting del director deportivo Luis Helguera, puede poner rumbo a Gran Canaria para comandar el proyecto de la UD Las Palmas de la austeridad (35 millones de margen salarial, 72 de presupuesto) por la permanencia. Es el capitán del ciclo de 'no vendemos motos'.

Ya en sala de prensa, Carrión se mostró ambiguo y no descartó sentarse primero para escuchar la propuesta del Oviedo. "Estoy agradecido por la confianza, por todo el respaldo (...) He tenido que leer muchas cosas que no son verdad, pero me he callado. Lo primero que haré será sentarme con ellos, para conocer el proyecto...Hay que valorar un poco todo".

Cuestionado por su veredicto en relación al futuro, insiste que "el futuro seguro que es bueno para el Oviedo". Además, admite estar en deuda con la afición ovetense. "Creo que sí, hemos visto un equipo ganador ante el Espanyol. A ratos más, a ratos menos, pero tenemos que ser fuertes y levantarnos".