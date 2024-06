Carrión, sobre su futuro y la UD Las Palmas: "No he firmado con nadie, aún no tengo nada decidido"

El Real Oviedo se ha reunido esta mañana con Luis Carrión en el hotel de La Reconquista para explicarle el proyecto y tratar de convencerle de que se quede en el club azul. Carrión, con una oferta de Las Palmas, aún no ha decidido según explicó a los medios a la salida de la reunión, pero lo hará en los próximos días.

"No he hablado con nadie, quería hablar primero con el Oviedo. No he firmado con nadie, aún no tengo nada decidido. Tomaré la decisión. Es un proyecto ganador, tienen claro que van a subir al Oviedo, hemos hablado de muchas cosas. No puedes agradar a todo el mundo pero que sea le mejor decisión para el Oviedo", explicó el entrenador, que insistió en la idea de que "no he querido hablar con nadie, se ha dicho que había firmado y he venido a hablar con el Oviedo porque no tengo nada decidido. Quiero verlo todo".

"Tienen una cosa clara, que el Oviedo tarde o temprano estará en Primera. Quiero escuchar todas las partes y decidir lo mejor. Quiero hacer las cosas lo más rápido posible, aúne s pronto, hemos dormido poco… pero no tardará", añadió el entrenador a la salida del hotel de La Reconquista.