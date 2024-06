En pleno 'culebrón Carrión', Ramírez se pone místico: 'Keep calm and carry on'

Un Luis Carrión melancólico en la puerta del Reconquista, la fe ciega del máxima accionista del Oviedo Jesús Martínez en retener al estratega barcelonés y un Miguel Ángel Ramírez místico en 'X'. No hay un día de paz en la UD. El principal mandatario amarillo publicó en su cuenta de red social la frase en inglés 'Keep calm and carry on'. Se trata de una arenga, un guiño motivacional, un 'mantén la calma y continúa o sigue adelante'. ¿El mensaje está dirigido a Carrión al sentirse acosado por el Oviedo? ¿Qué pretende el principal ejecutivo amarillo con esta publicación con un fondo amarillo y letras azules?

Imagen del tuit de Miguel Ángel Ramírez. / LA PROVINCIA / DLP

El mensaje fue publicitado por Ramírez a las 16.56 horas, cuando ya Carrión había dado sus primeras valoraciones sobre la cumbre en el Hotel Reconquista con el Grupo Pachuca. Además, Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, asegura que pondrán "toda la carne en el asador" por renovar a Carrión, que sucumbió ayer en la gran final del playoff ante el Espanyol (2-0) en Cornellá.

"Estuvimos hablando casi dos horas. Nos pidió de aquí al miércoles para tomar una decisión. Veo que tiene una deuda con nuestra afición, como todos nosotros. Este equipo tiene que ser de Primera y tenemos esa ilusión. Desgraciadamente no se pudo lograr ayer, pero estamos trabajando (...) Soy muy optimista. Le dije que aquí está para hacer historia y que si se va a otro equipo no hará la historia que puede lograr aquí".

Además, Martínez está dispuesto a sacar la billetera. "Este no es un proyecto de uno, dos o tres años, es un proyecto a largo plazo. Estamos todos con las pilas cargadas para que se logre [el ascenso]. Uno de los grandes objetivos es que Luis, que ha hecho una gran labor, se quede. No hay que olvidar que cuando llegó en la jornada 7 teníamos tres puntos. Y sobre todo contagió a todo un pueblo y a una afición, que es la filosofía que a mí me gusta. Con su estilo y profesionalismo. Nos gusta mucho esa filosofía y estamos luchando tanto para poner toda la carne en el asador".