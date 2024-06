El 'carry on' por Carrión de Ramírez que indigna al Oviedo: ¿broma o jugada maestra?

Un tuit como estocada mortal. Ironía o jugada maestra. El ingenio entra en el mundo de las operaciones. Chistera en el Wall Street del balón. Cinco palabras, 18 letras y la sombra del jaque mate. Entre el cabreo, la indignación y la aceptación de la cruda realidad tras verse de nuevo en Segunda y sin la opción de blindar a Carrión. La publicación por parte del presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez en su cuenta de X de la frase 'Keep calm and carry on [este último tramo en alusión a Carrión]' ha sido interpretada como una provocación en el entorno del Real Oviedo. Desde los medios que siguen la actualidad oviedista se tilda de "polémico" y que ha deja descolocados a dirigentes y al propio protagonista. Anoche, en el Partidazo de la Cadena Cope, asumían que era el funeral de las esperanzas asturianas de retener a su tótem.

Imagen de la publicación del presidente de la UD Ramírez sobre el 'carry on' por Carrión. / LA PROVINCIA / DLP

El dueño del Grupo Pachuca y máxima accionista del Real Oviedo desveló ayer que Carrión les ha pedido de plazo hasta el miércoles. Mañana, salvo giro radical de guion, se anunciará que deja el club ovetense, que llevó hasta la final del playoff de ascenso. Tras dos comparecencias públicas -la primera en Cornellà tras la cruenta eliminación y la segunda a las puertas del Reconquista y tras hablar con Pachuca-, Carrión no cofirma su continuidad en el Oviedo. En relación a dirigir en Primera a la UD, insiste que debe tomar una decisión y que quizás no guste a todas las partes. El barcelonés finaliza contrato el 30 de junio y tenía la renovación con el ascenso de azulón.