EL DESENLACE: La UD aguarda por Carrión, que hoy responde a la propuesta millonaria del Oviedo

Llegó el día ‘D’, el veredicto final del Carrión Day. La resolución de esta telenovela de Pasión de Gavilanes del estratega sin rostro. El valor de la palabra y el lujo de dirigir en Primera a un club plataforma como la UD o la billetera del Grupo Pachuca. Luis Carrión Delgado (Barcelona, 45 años), salvo giro copernicano, comunica hoy su marcha del Real Oviedo para sumarse al proyecto deportivo del club grancanario. En la entidad amarilla, sin técnico desde el 23 de mayo, tras comunicar el fin de ciclo de Pimienta para dirigir al Sevilla, aguardan acontecimientos. «El fin de semana anunciamos al entrenador (...) Lo tenemos», realzan desde la zona noble.

Carrión, junto a Martín Peláez, presidente del Oviedo, y Martínez, dueño de Pachuca. / LA PROVINCIA / DLP

Las Palmas contempla el culebrón Carrión en un segundo plano con registro silencioso y solo agitado por el tuit del presidente Miguel Ángel Ramírez del pasado lunes -el keep calm and carry on que juega con el nombre del barcelonés y significa ‘mantén la calma y sigue adelante’-. En las sendas comparecencias de Ramírez, la primera para analizar la temporada 23-34 (28 de mayo) y la última en la presentación de la campaña de abonados, aseguró que el acuerdo «estaba cerrado».

Tras fracasar en el intento de ascenso, Carrión queda liberado. Frustrada la opción de la renovación automática, la UD tiene la sarté por el mango. La tentación de dirigir en Primera para uno de los rostros de moda resulta categórica. Pero Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y dueño del Oviedo, ha elevado la propuesta salarial para el barcelonés que sería de un millón por temporada. Es el salario que lucía Pimienta en Primera en la pasada edición. Un golpe sobre la mesa y un contrato que se puede estirar hasta 2027. El no ascenso, la espera de la UD y un máximo accionista poseído.

Carrión no aclaró el lunes si seguía. Tampoco dijo lo contrario. Cayó en un bucle de incoherencias. Aún con la herida abierta del batacazo de Cornellà, hoy llega el día de tomar decisiones. El Oviedo también pierde a Viti, que firma por la UD por dos temporadas. Solo se contempla un futuro con el estratega barcelonés, al que dan por perdido en el Principado -solo les queda el el brillo del dinero-.

Rafa Márquez, que sonó ayer como candidato para suplir a Carrión, renueva con el Barça B. La UD es el único conjunto de Primera que no tiene entrenador. En esta guerra fría, en el casting más largo del mundo, la dirección deportiva isleña ha cerrado ocho contrataciones. Seis ya fueron oficializadas y restan Jaime Mata y el citado Víctor Álvarez Viti. En sus 75 años de vida -se cumplen el 22 de agosto-, es la primera ocasión que Las Palmas tiene adelantadas ocho operaciones de altas. Un hito al que le falta el broche de oro del director de orquesta, que se complicó al colarse el Oviedo en el playoff (2 de junio) de rebote. Además, luego dinamitó los pronósticos y fulminó al Eibar en semis.

Otras de las pistas de este laberinto XXL es que Carrión maneja toda la información de las ocho contrataciones que ha cerrado el club amarillo. El trabajo hercúleo de Helguera lo maneja el barcelonés, que ha visto como se ha esfumado su opción de dirigir en Primera con el bloque carbayón.

Fama y prestigio

Quique Setién (194 duelos en la máxima categoría) y Pimienta (38) conocieron la fama y el reconocimiento por su paso por Gran Canaria. La isla del tesoro. En este caso, le toca a Carrión. El elegido por Helguera que poco a poco ha ido derribando los impedimentos para dirigir a la UD. Una maratón. Hoy debe pronunciarse, comunicar al Oviedo que rechaza su propuesta millonaria. Es el plan. En Pío XII, aguardan silenciosos. Keep calm and carry on.