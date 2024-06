Viera bendice a Carrión, sepulta la 'Pimiguerra' y traspasaría a Valles: "Hay que vender bien y así crece la UD"

Pádel, mucho pádel, Ibiza y ahora viaje a Los Ángeles con la familia. ¿Cómo va su verano?

El verano marcha muy bien, disfrutando de la familia y amigos que siempre viene bien.

¿Seguirá en las filas de la UD Almería o dará el salto al fútbol de los millones de los jeques de Arabia Saudí o Qatar?

Tengo un año más de contrato con el Almería y me han tratado fenomenal. Estamos contentos, pero bueno se verá que quiere hacer el club también y decidiremos en el momento adecuado.

Jonathan Viera, junto a Ramírez, el pasado diciembre, tras anunciar su salida. / LA PROVINCIA / DLP

La UD anunció ayer la más que esperada contratación de Luis Carrión como entrenador para iniciar el post-pimientismo. ¿Qué opinión le merece? Usted se ha medido en reiteradas ocasiones dirigía al Cartagena o CD Numancia.

Me parece una decisión muy buena para el club, creo que es un buen entrenador y con una idea que se aclopa perfectamente a la filosofía de la UD.

Además, ya van ocho fichajes cerrados como son Cillessen, Dinko Horkas, Jaime Mata, Viti, Fuster, Gil, Cédric y Álex Muñoz. Faltan de dos a tres movimientos más. ¿Le ilusiona el proyecto para sellar la permanencia?

Siempre que vienen caras nuevas, pues ilusiona. Ahora hay que intentar que se adapten lo más rápido posible para que su rendimiento sea el que el equipo necesita y precisa para la competición.

Solo hay cuatro grancanarios en el plantel de la UD Las Palmas -Fabio, Álex Suárez, Benito Ramírez y Sandro Ramírez-, ¿se está perdiendo la identidad y el apego a Gran Canaria? Recuerdo que en 2017 había 17 jugadores de la Isla y en Primera.

⁠Está claro que no es lo de otros años y hay que volver a eso, porque es lo que mejor rendimiento le ha dado al club en esto años. Es un éxito asegurado.

Viera, el pasado diciembre, en el anuncio de su despedida de la UD, ante Benito, Kirian y Suárez. / LA PROVINCIA / DLP

¿Cobró usted la prima por la permanencia en Primera, ya que jugó hasta el pasado octubre de forma exitosa y anotó 2 goles?

Por supuesto que no, esa prima es para los jugadores que estuvieron todo el año en la UD y para la gente que trabaja en el día a día como los utilleros, fisios, médicos y el resto de los trabajadores. También se lo merecen.

La UD firmó un cierre de competición triste: 14 jornadas sin ganar. Incluso encadenó ocho derrotas. Es la primera vez en la historia de LaLiga, que un equipo que encadena ocho reveses no desciende. Un vestuario roto, Jugadores muy distantes con Pimienta. Algunos dicen que con usted esa racha tan nefasta nunca se hubiese dado...¿Qué tiene que decir?

Pues no se sabe, sería ventajista ahora decir algo. Sabe lo que le digo, que lo importante es que se logró el objetivo. Me quedo con eso.

Viera, en las filas del Almería. / LA PROVINCIA / DLP

Hablemos del mayor finiquito en la historia del club -diez millones-. ¿La UD está cumpliendo con los pagos de su rescisión de contrato? ¿Lo que falta por cobrar (5 millones) se aplaza a dos años -hasta junio de 2026-?

La UD me pagará todo como me firmó, no tengo ninguna duda.

Usted suma 155 partidos en Primera. ¿Qué le parece el fichaje de García Pimienta por el Sevilla como uno de los preparadores de moda en la máxima categoría?

⁠Me parece un buen entrenador y seguro que le irá bien en el Sevilla

Tiene la sensación de que en ese pulso con Pimienta, al final, ¿el tiempo le dio la razón? La UD selló la salvación en la penúltima jornada y generó un torrente de dudas en la grada.

Yo no tuve ningún pulso con nadie, las cosas en la vida pasan como tienen que pasar y sí pasó así, le repito es porque tenía que pasar.

Ramírez relató "toda la verdad" de su polémica con Pimienta y argumentó que usted no quería aceptar la condición de suplente. Que no veía bien que no tuviese minutos en la UD. Era un 'o yo o el entrenador'. ¿Fue una guerra de egos?

⁠Sinceramente es un capítulo pasado que no es bueno recordar. Creo que no es bueno para nadie. Solamente puedo decir que la UD Las Palmas es mi equipo y mi gente. Mi afición, mi tierra. No podría nunca decir nada que pudiese perjudicar a la entidad. Volver a dar marcha atrás...Asunto cerrado.

Con el paso del tiempo, ¿se sintió decepcionadopor la falta de apoyo de jugadores como Kirian, que luego recibió el brazalete y al que usted siempre ayudó como un padre?

Pues claro que no, las cosas que yo hago, bueno que hacía, eran siempre por el bien del club. Por el bien de todos, me desvivía porque todo estuviese en su sitio. No espero que nadie haga lo mismo que yo. En primer lugar, porque yo no soy así, mis responsabilidades me las gano yo.

¿Y lo de su homenaje en el Gran Canaria? En un principio era el UD-Barça del pasado enero y luego ganó en el Gran Canaria con la elástica del Almería...

Los homenajes siempre los he visto como una circunstancia que te llega cuando ya no vas a jugar más. A mí me queda cuerda todavía para rato, ya cuando me retire del fútbol profesional se verá lo que se tenga que hacer o plantear.

Ramírez le abrió la puerta para volver pero como entrenador a Las Palmas. Al menos, las ruedas de prensa van a estar entretenidas. ¿A qué técnico que ha tenido se asemeja? ¿Un poco de Jémez, Setién y Juan Manuel?

Pues me están entrando ganas y curiosidad. Pero primero, la formación y obtener los títulos pertinente. Además, quiero seguir jugando al fútbol. ¿Estilos y técnicos? Pues sí, he tenido grandes entrenadores por suerte en mi carrera y de todos he cogido alguno que me gusta.

En el Almería demostró que tenía fútbol. Algunos ya lo habían jubilado. ¿Le dolió en el alma no estar en ese final de Liga depresivo para la UD? Pudo ser una pieza capital en esa secuencia negra de catorce duelos...

Bueno, cuando alguien ofrece un nivel alto y luego pues no está a ese nivel, es normal que se hable. Cosas del fútbol, nada nuevo para mí. Creo que los que estaban en el equipo eran los adecuados para sacarlo porque lo sacaron adelante [para sellar la promoción].

¿Usted vendería a Valles y a Coco? ¿Le parece bien la amenaza: renuevas, sales traspasado o te vas a la grada todo el curso?

⁠Está claro que los jugadores van y vienen. Lo importante es el club, que se venda bien y cojan dinero para que el club siga creciendo.

Si se queda encerrado en un ascensor con Pimienta, ¿qué le diría?

Buenos días.

Álex Suárez, Moleiro, Benito, Kirian...¿Qué jugador cree usted que se acerca más al Viera líder, al Viera motivacional?

⁠Pues puede ser cualquiera, lo que cada uno es diferente y no podemos ser iguales. Tienen que ser ellos mismo y sacar ese liderazgo que tienen.

¿Quién ganará la Eurocopa? ¿La Roja de Pedri?

Espero que España.

¿No se plantea ser presidente y comprar la UD?

Imposible no tengo dinero como para eso jajajaja.....Además, creo que no sirvo para ese papel.