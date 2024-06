El exentrenador de la UD Las Palmas, Fernando Vázquez, sufre un infarto

Fernando Vázquez, conocido exentrenador de equipos como la UD Las Palmas, Deportivo, Compostela, Celta, Betis y Racing, sufrió un infarto el pasado martes mientras se encontraba en su domicilio. Actualmente, se está recuperando en el hospital de Santiago de Compostela. Tras pasar un par de días en cuidados intensivos, Fernando ya se encuentra en planta y fuera de peligro, según confirmaron fuentes a dxtcampeón y AS.

La alarma sobre su estado de salud saltó cuando Vázquez no acudió al entierro del mítico presidente del Santiago de Compostela, José María Caneda. Según informó el medio dxtcampeón, el técnico gallego tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a la gravedad de su condición. Afortunadamente, tras la operación, Fernando Vázquez está fuera de peligro y se recupera favorablemente.

Declaraciones

Fernando Vázquez ha querido tranquilizar a sus seguidores y allegados con un mensaje positivo: "Me encuentro bien, ha sido un pequeño problema". Actualmente, está a la espera de realizarse una resonancia para poder recibir el alta hospitalaria.

Fernando Vázquez en el antiguo Estadio Insular / Faro de Vigo

Vázquez ha expresado su agradecimiento a los médicos y personal sanitario que lo atendieron durante su emergencia. "La atención que he recibido ha sido excelente. Estoy muy agradecido por la rapidez y profesionalismo con el que me han tratado", comentó.

Futuro

El preparador gallego no entrena desde enero de 2021, cuando fue destituido de su puesto en el Deportivo. Vázquez había regresado hace unas semanas a Galicia tras un viaje a México, y ahora se encuentra enfocado en su recuperación.

Mientras se recupera, Vázquez ha tenido tiempo para reflexionar sobre su carrera y su futuro. Aunque no ha tomado decisiones definitivas sobre si volverá a entrenar, sigue manteniendo su pasión por el fútbol y no descarta un posible regreso a los banquillos en un futuro. "Siempre he vivido el fútbol con intensidad y sigo apasionado por este deporte. Ahora mismo, mi prioridad es recuperarme completamente, pero no cierro ninguna puerta", afirmó.

UD Las Palmas

"Siempre he dicho que espero saldar algún día mi deuda con la UD. A pesar del descenso -en la última jornada de aquella temporada ante la Real Sociedad en Anoeta-, es un equipo que llevo en mi corazón. La afición me trató de una manera increíble y la lástima fue que no logramos mantenernos. Fue muy duro", manifestó el técnico en 2014 días antes de afrontar un duelo con su entonces Deportivo ante una UD Las Palmas que terminó esa campaña ascendiendo a Primera División, al igual que los blanquiazules.