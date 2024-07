Álex Suárez cobra fuerza para ser el nuevo capitán de la UD Las Palmas

Toca cambio de guardia en la capitanía de la UD Las Palmas. La temporada 2024-25 tendrá nuevos jefes en el vestuario. La salida de Jonathan Viera en diciembre del año pasado y la de Omenuke Mfulu este verano –aún no oficial, pero que se llevara a cabo– obliga a nuevos portadores del brazalete. Si bien Kirian fue el que más lo llevó el curso pasado, sobre todo porque los tres oficiales que quedaron tras la marcha del de La Feria –Mfulu, Fabio y Benito– apenas jugaban, Álex Suárez cobra fuerza para ser el nuevo líder del equipo amarillo.

El central de Las Palmas de Gran Canaria, un fijo en el equipo titular en las dos últimas campañas, es muy apreciado en el vestuario no sólo por su rendimiento casi siempre óptimo, sino también por su capacidad de liderazgo dentro y fuera del campo. Y también por su lealtad, la que tuvo por ejemplo con Jonathan Viera cuando se desató la tormenta entre el ‘21’ y Xavi García Pimienta.

A principios de octubre, en la misma semana en que Viera anunció que no le quedaba mucho en la UD tras haber participado con un gol y una asistencia en la remontada al Celta, y días antes de que el entonces capitán jugara su último partido como amarillo, en La Cerámica, Suárez lanzó un mensaje claro: «¿No se ha marchado, no? Mientras esté aquí es nuestro líder. Ahora el capitán se llama Jonathan Viera y mejor que él no hay nadie».

Álex Suárez celebra con Marc Cardona su gol al Valencia. / José Carlos Guerra

Al mismo tiempo, se le cuestionó por si le gustaría ser algún día el jefe del vestuario. «Yo me veo preparado, he sido capitán en el filial. Me gusta ejercer de líder y ayudar a mis compañeros, pero no pienso en eso», respondió. De alguna manera, ya era un capitán sin cargo; el curso que viene, ya lo tendrá.

Quinta temporada

Álex Suárez iniciará el próximo viernes 16 de agosto, si una lesión no lo impide, su quinta temporada en el primer equipo de la UD Las Palmas, club con el que renovó a mediados de febrero pasado por dos años, hasta 2026. Aunque terminaba su vínculo el pasado 30 de junio, la firma del nuevo contrato estaba apalabrada desde el verano pasado y finalmente se ejecutó sin problemas. Un aumento sustancial del salario del jugador acorde a su rendimiento y todos felices.

Con la renovación la entidad, además, se aseguró disponer de un canterano grancanario al igual que con Kirian Rodríguez, en su caso tinerfeño y con un contrato más largo hasta 2028. Ambos futbolistas pertenecen a la misma agencia de representación y entre el anuncio de los nuevos acuerdos de uno y otro sólo hubo un día de diferencia.

Así, ambos están considerados como estandartes del próximo proyecto, por lo que de la misma forma optan a ser primer capitán, algo que, salvo que el club interfiera, como en el caso de Jonathan Viera –no quiere decir que sus compañeros no le hubieran votado–, deberán elegir los propios futbolistas.

Las arengas

Cabe destacar que Kirian asumió directamente los galones desde el mismo momento en que estalló el conflicto entre Viera y García Pimienta. Así, portó el brazalete a las primeras de cambio porque alguien debía llevarlo –en aquel momento Fabio, lesionado, no tenía ficha, y Mfulu y Benito no eran titulares– y asumió el protagonismo en las charlas tanto dentro del vestuario como en el campo, en los corros, al estilo en que lo hacía el de La Feria.

El de Candelaria, incluso, se acercó un día a charlar con el sector más animosos de la grada como hacía Viera, entonces ya fuera de la plantilla. Sucedió a mediados de enero, justo después de que el equipo ganara al Villarreal una semana después de la eliminación en Copa frente al Tenerife, caída que provocó las críticas de la mayor parte de la afición, que, por otra parte, nuca quitó mérito a la trayectoria en LaLiga.

Kirian (i.) se dirige a charlar con el sector más animoso del Gran Canaria. / José Carlos Guerra

«Yo creo que tenemos un vínculo de puta madre, ¿no? Sufrimos todos, nos vamos todos jodidos a casa también. Yo creo que lo del otro día está bien recriminarlo, está bien, pero yo creo que los chavales no se merecían muchos de los insultos, porque les duele, a ellos les duele, como a todos ustedes. No se piensen que yo llego al vestuario y están todos con una sonrisa. Todos lloran también. Nos duele. Nos duele que se caguen en nuestra puta madre», recriminó el portador del brazalete ante los seguidores mientras las cámaras le apuntaban.

Además, llamó la atención que Kirian llevara el distintivo en el brazo el día en que la UD cayó en Anoeta cuando Benito, el tercer capitán tras la salida de Viera y amigo íntimo del tinerfeño, había sido titular igualmente. Lo mismo sucedió una semana después, en Mallorca, circunstancia que tampoco gustó en un sector del vestuario. En el último partido, frente al Alavés, Fabio, de inicio por primera vez, sí lo portó.

El favorito

Así las cosas, Álex Suárez cobra fuerza para ser el sustituto oficial de Jonathan Viera, que en su día recogió el testigo que dejaron Aythami Artiles y antes David García, que abandonó la plantilla tras disputar la temporada 2018-19, la primera tras el último descenso. El de Arguineguín fue el capitán hasta durante dos cursos, hasta que se fue en el verano de 2021. Desde entonces, Viera, que llegó por cuarta vez a la UD entrada la campaña 2021-22, motivo por el que hubo cinco jefes y no cuatro –antes de su fichaje fueron elegidos Maikel Mesa, Jesé, Sergio Ruiz y Raúl Navas–, era el líder. Si es por el vestuario, Álex es el gran favorito a ser el relevo.