Luis Carrión quiere ver a Sory Kaba

Una nueva oportunidad se presenta ante Sory Kaba. Aire fresco para el delantero guineano, olvidado por Xavi García Pimienta la temporada pasada y que con la llegada de Luis Carrión mira la pretemporada que arranca el lunes con otra cara. El nuevo entrenador de la UD Las Palmas quiere verle para luego tomar una decisión sobre su continuidad o no en la plantilla de cara al curso 2024-25 que arranca para el cuadro amarillo el viernes 16 de agosto frente al Sevilla en el Gran Canaria (20.30 horas). A priori, el estilo de juego del extécnico del Real Oviedo viene mejor al atacante, que cumplirá 29 años a finales de mes y se fue de vacaciones con un mal sabor de boca que quiere dejar definitivamente en el pasado.

Carrión, al igual que con Pejiño, al que pidió cuando dirigía el Numancia y también en el pasado mercado invernal cuando lo hacía en el Oviedo, quiere valorar personalmente a Kaba no sólo en los partidos amistosos que tendrán lugar durante la concentración de la UD en Marbella –aún por confirmar; de momento, sólo es segura la cita con el Inter de Milán el sábado 27 de julio en Italia–, sino también en el día a día, en los entrenamientos que arrancan pasado mañana en Barranco Seco.

El barcelonés pretende analizar al africano para ver si encaja en sus planes. Sobre el papel, su estilo de juego encaja mejor en el perfil del jugador, toda vez que es más directo, vertical, lo que hace que generalmente caigan muchos más balones en el área, al contrario de lo que sucedía con García Pimienta. Además, Carrión incluye a menudo a dos delanteros en el once, lo que incrementa las posibilidades de participación de los nueves de la plantilla, que ahora mismo son el propio Kaba, Jaime Mata y Marc Cardona –Iván Cédric, fichado este verano, saldrá cedido para que coja rodaje–.

Sory Kaba pasa el reconocimiento médico en el Perpetuo Socorro. / laprovincia.es

Sory Kaba aterrizó el miércoles por la tarde en Gran Canaria y ayer pasó el reconocimiento médico en las instalaciones del Hospital Perpetuo Socorro. El lunes se vestirá de corto junto al resto de compañeros con otra cara, la de un futbolista que quiere demostrar que la UD no se equivocó con su fichaje. La apuesta del club fue potente: un traspaso de alrededor de un millón y medio de euros más variables y un contrato por cuatro temporadas, hasta 2027, a razón de aproximadamente un millón por cada una de ellas. Por tanto, a la entidad también le conviene que el delantero explote.

La Championship no olvida a Kaba

Si bien en un primer momento Luis Helguera era partidario de que el futbolista saliera cedido, al final será decisión de Luis Carrión contar con él o no. En cualquier caso, si finalmente fuera descartado por el nuevo entrenador, al guineano no le faltarían equipos en los que recalar. De hecho, en la segunda división inglesa, donde dejó ocho goles en 17 partidos con el Cardiff antes de llegar a la UD, no se olvidan de él.

Kaba, además, podrá empezar la pretemporada con total normalidad, a diferencia del año pasado, cuando se sumó a las filas de la UD en la semana del partido frente al Valencia en la segunda jornada y no debutó hasta la tercera, en la visita de la Real Sociedad. Ese día jugó 68 minutos y los dos encuentros siguientes, ante el Girona y el Sevilla, los completó, sin goles. A partir de ahí, García Pimienta le puso la cruz: el delantero entró y salió de las alineaciones hasta que a finales de noviembre de 2023, en el Villamarín, no participó.

Sin calentar

Desde entonces el guineano sólo actuó en seis partidos más. Sin estar lesionado, la mayoría de veces fue suplente sin ni siquiera calentar. Por alguna razón, García Pimienta entendió que no encajaba en su equipo, en el que el delantero centro tiene más protagonismo con el balón y fuera del área, algo que para un jugador como Kaba, poco dichoso a nivel técnico, no le iba bien. Ahora en teoría, con un juego más vertical, con extremos profundos y centros al área, podría encontrarse mucho más cómodo que antes.

Está por ver. De momento, Luis Carrión quiere verle y valorar a todos los niveles si puede ser importante para él. El jugador, por su parte, está motivado con la llegada del nuevo entrenador y quiere cambiar la visión general que la Isla tiene de él, la de un jugador que, en definitiva, no cumplió con las expectativas cuando llegó. Por otro lado, tampoco tuvo demasiadas oportunidades.

Sory Kaba, en cualquier caso, acabó la temporada con los mismos goles que Sandro, uno, pero con muchísimo minutos menos. Munir, el protegido de García Pimienta, sólo marcó tres. El guineano, además, dejó un gol en Copa y una asistencia a Kirian ante el Granada. Quiere reivindicarse.