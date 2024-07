Robbie Williams ya es un amarillo más

Robbie Williams se va con un sabor inmejorable de Gran Canaria. El legendario cantante británico actuó durante la noche del jueves en el escenario del GranCa Live Fest ante un "público perfecto". Así lo explicó el artista en su Instagram, en el que agradeció a la Isla por la espectacular experiencia y reconoció las ganas que tiene de volver.

Además, en su equipaje se lleva un regalo que no esperaba: una camiseta de la UD Las Palmas. Y todo gracias al presentador canario Dani Calero y a la fortuna. "Mira que no tenía ganas de ir al gimnasio hoy, pero fui para oxigenar un poquito la cabeza y también para evitar el remordimiento de haberme saltado el entrenamiento. Pues al salir, me encuentro con dos furgonetas y un imponente hombre enfundado en un chándal rojo caminando hacia ellas", explicó el grancanario en una publicación en su cuenta de Instagram.

Kirian

"Aproveché uno de los regalos que me hizo Kirian Rodríguez y, tal y como me dijo, para dársela a quien yo quisiera. Y fue tal el regalo que Robbie Williams nos hizo ayer, que se la di", explicó Calero. "Si me llegan a dar cinco minutos más, lo hago abonado". ¿Veremos alguna vez al cantante en el Estadio de Gran Canaria?