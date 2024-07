La línea medular de la UD Las Palmas gana talento

La UD Las Palmas pinta mejor que la temporada pasada en el centro del campo, donde a priori ganará en talento con los fichajes ya confirmados de Manu Fuster y de Iván Gil y el próximo de Sergio Ruiz, que volverá próximamente a la entidad amarilla dos años y medio después de su marcha, en cuanto el club isleño y el Granada lleguen a un acuerdo de traspaso. Tres futbolistas de calidad que se suman a Kirian, Loiodice y Javi Muñoz, que jugaron bastante el curso pasado, y a José Campaña, que confía en recuperar su mejor nivel ahora que empezará de cero. También están Fabio y Moleiro; en definitiva, todo un elenco que ofrece muchas más alternativas.

De las dos incorporaciones en la zona el que más ilusión despierta es Manu Fuster, que a sus 26 años y después de cinco temporadas en el Albacete, en las que marcó un total de 34 goles en Liga, da por fin el salto a la máxima categoría con el objetivo de destacar y de ser una pieza importante para la UD, que pagó algo más de un millón y medio de euros para hacerse con el jugador.

En su caso, además, puede actuar también como extremo izquierdo, aunque en principio para la dirección deportiva amarilla cuenta más como interior. Otra de las cualidades que gustaron a los dirigentes amarillos es su buen golpea de balón en las aciones a balón parado, por lo que supone una alternativa a Kirian, el encargado de sacar casi todo cuando García Pimienta estaba al mando.

Aterrizaje

Menos conocido para el gran público es Iván Gil –en la imagen que ilustra este artículo posa con la bufanda de la UD en el aeropuerto de Gran Canaria, donde aterrizó ayer–, cerrado también desde principios de año y que llega libre procedente del Andorra, donde militó las tres últimas campaña, las dos más reciente en Segunda División. Al igual que Fuster, el barcelonés cuenta igualmente como interior, si bien puede actuar igualmente en las bandas, toda vez que se desempeña muy bien con ambas piernas.

A su 25 años, Gil salta a Primera después de 10 goles en la categoría de plata. Seis de ellos fueron en el curso que acabó hace un mes, sin embargo, no sirvieron para que el equipo del Principado lograra el objetivo de la salvación. Formado en la cantera del Espanyol, la UD es una catapulta donde debería encajar a la perfección, en un equipo de toque pero de ataque, vertical, vertiginoso, al más puro estilo Luis Carrión. Ahí la calidad es fundamental.

Más allá de los fichajes de Manu Fuster y de Iván Gil, y el siguiente de Sergio Ruiz, que en su caso puede actuar también como mediocentro, en el club amarillo hay mucha confianza en que José Campaña, que la temporada pasada se sumó a mediados de febrero, ya con el mercado de invierno cerrado, después de casi un año sin jugar por una lesión grave de rodilla que se produjo precisamente en el Gran Canaria, pueda al menos acercarse al nivel que demostró en el Levante y que le llevó incluso a acudir con la selección española. En su caso, también puede ser pivote o interior.

Por otro lado, Kirian, Loiodice y Javi Muñoz permanecerán en la plantilla. El primero renovó en febrero hasta 2028 y está llamado a ser el nuevo buque insignia de la entidad; los otros dos, que terminan contrato en 2025, tienen apalabradas sus respectivas renovaciones y seguirán más años. Se trata de perfiles parecidos: jugadores con capacidad para llegar arriba y mover la pelota. El madrileño, además, aporta un plus físico que tan bien hizo al equipo durante buena parte del curso pasado.

Cabe destacar que Moleiro, que no saldrá salvo que llegue una oferta por una cantidad elevada tal y como pretende la UD –entre 15 y 20 millones, cuando los equipos que han tanteado al tinerfeño ofrecerían bastante menos–, podría jugar más por el centro. Castigado por García Pimienta en la banda izquierda, el mediapunta explotar definitivamente de la mano de Carrión en la posición donde rinde mejor.

El otro futbolista del centro del campo es Fabio, que en principio continuará, no como Mfulu, quien ya ha sido informado de que el club no cuenta con él. No tiene hueco en una nueva línea medular de más talento.

[object Object] Queda sólo un día para que la UD Las Palmas 2024-25 eche a andar. El primer entrenamiento de la pretemporada está fijado para mañana por la tarde, cuando la plantilla amarilla, con los ocho fichajes y algunos filiales incluidos, comenzará el periodo de puesta a punto para el nuevo curso. Por la mañana, el nuevo entrenador, Luis Carrión, conocerá en Barranco Seco a los que formarán parte de su nuevo cuerpo técnico esta campaña, así como a todo el personal que trabaja en el día a día del equipo. Cabe recordar que el técnico catalán sólo llega con su segundo, Domingo Cisma, y que José Yepes se mantiene como entrenador de porteros. Así, las novedades serán un nuevo preparador físico y un nuevo jefe de metodología, es decir, los sustitutos de David Gómez y de Albert Peris, respectivamente. | P. F.

