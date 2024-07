La UD Las Palmas de Luis Carrión arranca y Aarón Escandell se despide para irse al Oviedo

La UD Las Palmas2024-25, con Luis Carrión como nuevo entrenador, echó a andar con el primer entrenamiento de la pretemporada celebrado en la ciudad deportiva de Barranco Seco. En la primera sesión de trabajo participaron más de una treintena de jugadores, entre ellos, siete de los ocho fichajes realizados hasta ahora, todos menos Viti, que dispone de unos días más de vacaciones al haber terminado hace apenas dos semanas la temporada con el Real Oviedo. En principio, se sumará al grupo el miércoles.

Quien no participó en el entreno fue Aarón Escandell, quien fue informado esta misma tarde de que no continuará en la plantilla, algo que el valenciano ya intuía porque el club había anunciado semanas atrás la llegada de dos nuevos porteros, Jasper Cillessen y Dinko Horkas. El guardameta, suplente de Valles durante todo el curso pasado, se visitó de corto pero no entrenó junto a los guardianes recién llegados ni con Valles ni con Ale Gorrín, quienes sí estuvieron sobre el césped. Aarón, tras recibir el anuncio de que el club iba a rescindir su contrato, algo que no será nada costoso para la entidad amarilla, comentó en el vestuario que se va al Real Oviedo.

Por lo demás, el primer entrenamiento de Carrión, que será presentado el martes a las 13.30 horas, transcurrió con normalidad. Además, de Viti y Aarón, Kirian también se asuentó de la primera sesión, aunque sí estuvo en las instalaciones.

Manu Fuster, en acción durante su primer entrenamiento. / laprovincia.es

Cabe destacar, además, que la UD Las Palmas cerró un partido amistoso frente al Al Shabab de Arabia Saudí, equipo en el que militan viejos conocidos de LaLiga como Ivan Rakitic o Yannick Carrasco. El encuentro tendrá lugar el viernes 2 de agosto en la isla de Tenerife, en horario y estadio aún por confirmar. Antes, los amarillos se medirán con el Inter de Milán el sábado 27 de julio en la localidad italiana de Cesena, y previamente habrán jugado al menos cuatro partidos, aún por decidir, durante el stage de Marbella que comenzará el martes de la próxima semana.