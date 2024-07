Cillessen: "El estilo de la UD Las Palmas es parecido al del Barça y al del Ajax y eso es bueno para mí"

Con la tranquilidad y aplomo que le dan sus 35 años, 14 de ellos en el fútbol profesional, Jasper Cillessen, el portero que fichó por dos temporadas con la UD Las Palmas para ser el nuevo guardián titular, se presentó en escena. Lo hizo con alegría y optimismo, el que le da la seguridad de que ha recalado en un equipo que le viene perfecto. Lo evidenció con una frase rotunda: "Este estilo de juego es parecido al del Barça y el del Ajax y eso es bueno para mí". Ahora sólo falta que lo demuestre.

Después de dos cursos en el NEC Nimega de la primera división holandesa el exinternacional neerlandés aterriza en Gran Canaria para regresar a la que considera "la mejor Liga del mundo". "Si ves los equipos, y ahora España también en la Eurocopa... Ojalá la final sea España-Holanda, vamos a ver esta noche (cuando Países Bajos se mide con Inglaterra en la otra semifinal)".

Cillessen reconoció haber comenzado a ejercitarse antes del inicio de la pretemporada el pasado lunes. "Llevo una semana aquí para entrenar un poco antes porque la Liga en holanda terminó más temprano. He estado con el preparador físico (no el nuevo, Javi Poveda, que llegó a la Isla con Carrión el domingo pasado) y con Yepes y estoy (entrenador de porteros) muy feliz y muy contento", comentó.

Cillessen, nuevo portero de la UD Las Palmas / laprovincia.es

El preparador de porteros fue, precisamente, uno de los que terminó de convencerle de que fichara por la UD, aunque no fue el único. "Hablé muchas veces con Rober González (exjugador amarillo que coincidió con el meta el curso pasado en el NEC Nimega) no en específico para venir aquí, pero sí de Las Palmas. También hablé muchas veces con el club y con Yepes y me decía que iba a disfrutar mucho aquí", reveló.

Compañero, no enemigos

Cuestionado por la nueva competencia en la portería, con Dinko Horkas y todavía con Valles, destacó: "No somos rivales, somos compañeros que nos ayudamos en todo para mejorarnos". Eso sí, Cillessen dejó claro que llega para intentar ser titular. "Creo que todos los jugadores que vienen aquí quieren jugar, esto es normal. Si yo vengo aquí para estar en el banquillo no está bien. Yo llegué al Barcelona también para ser titular, pero Ter Stegen era uno de los mejores del mundo y era un poco más difícil", señaló con una sonrisa.

El neerlandés, además, se definió a sí mismo como "un portero muy moderno". "Estoy bien con los pies y eso en este equipo es muy importante. Primero necesitas parar los balones y luego ayudar a tu equipo con tus pies", sentenció. Palabra de portero titular y mentor de Horkas.