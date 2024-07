Manu Fuster: "Soy un futbolista que está ahí para hacer mejor al compañero"

Manu Fuster es el fichaje de la UD Las Palmas con más nombre, el que Luis Helguera quiso desde hacía más tiempo. Después de "muchos mercados detrás de él", tal y como confirmó el propio director deportivo, quien destacó además la "versatilidad" del jugador porque puede ser "extremo, mediapunta o interior", el valenciano, que cumplirá 27 años en octubre, llega por fin al club amarillo para las próximas cuatro temporadas y da definitivamente el salto a Primera.

Con sinceridad, y al contrario que muchos otros jugadores que prefieren no describirse, Fuster se hizo una radiografía como jugador. "Soy un futbolista que está ahí para hacer mejor al compañero, que le da soluciones en todo momento, un jugador dinámico que le gusta mucho el trato de balón y que puede hacer números también en cuanto a goles y asistencias. Creo que eso es lo que mejor me define", comentó.

Después de ocho goles y 11 asistencias en el Albacete el curso pasado, el centrocampista prefirió no ponerse un objetivo en ese sentido. "No me pongo unos números, pero repetir una gran temporada como el año pasado estaría muy bien", dijo, antes de añadir posteriormente sobre su faceta goleadora: "Creo que es algo que he ido mejorando con el paso de las temporadas. En un juego como este se necesita el gol desde la segunda línea. Era algo que tenía que mejorar para llegar aquí y que quiero seguir manteniendo".

Manu Fuster, nuevo jugador de la UD Las Palmas. / laprovincia.es

Cuestionado por los primeros entrenamientos de la pretemporada, el valenciano destacó que todos entrenan "a un muy buen nivel. "Me dijeron que este era un proyecto con gente con ganas de crecer con ganas de triunfar y que está preparada para jugar en Primera División", agregó.

Referentes

También tuvo una referencia al modelo de juego de la UD, que según él se adapta a sus características y a varios compañeros: "Moleiro es un jugador que me ha sorprendido jugando contra él, y Kirian y Sandro son también futbolistas de una talla muy, muy grande. Hay que verlos y disfrutarlos en el día a día porque es cuando ves a los futbolistas de verdad. A día de hoy esos me han sorprendido muchísimo".

Manu Fuster dejó claro en cualquier caso que quiere "ser importante", si bien recordó que hay mucha rivalidad por un puesto en el equipo titular. "La competencia es buena. Esa competencia no es tan fija por una posición sino por unas cuantas, entonces, nos va a dar mucho más. Por lo que he visto aquí la gente es sana y eso nos va a venir muy bien", comentó.