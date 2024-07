Loiodice sella su ampliación de contrato por sólo una temporada, hasta 2026

Enzo Loiodice hasta 2026. La UD Las Palmas y el centrocampista sellaron la ampliación del contrato que terminaba el 30 de junio de 2025 por una temporada más, lo que significa que, en el caso de que el galo lo cumpla hasta el final, algo improbable según la nueva política de la entidad amarilla, acabaría su ciclo en la Isla después de seis cursos. De momento, el próximo viernes 16 de agosto inicia el quinto con el objetivo de explotar definitivamente en Primera con el nuevo entrenador, Luis Carrión.

El cambio en el banquillo fue fundamental para que Loiodice quisiera continuar la temporada que viene en la UD y para que las partes apalabraran un acuerdo que adelantó este medio el pasado 29 de junio. El francés, como otros muchos jugadores de la plantilla, no acabó bien con Xavi García Pimienta fundamentalmente porque el ahora técnico del Sevilla era muy distante y no se comunicaba con los jugadores, no daba explicaciones de sus decisiones.

En el caso del francés, este no fue considerado titular indiscutible, sino que entraba y salía de las alineaciones aleatoriamente, sin saber muy bien por qué, lo que le impedía tener continuidad. Además, el estilo de juego del ahora técnico del Sevilla, con demasiada posesión de balón en zonas que no suponían peligro para los rivales, no venía bien a Enzo, que entiende que se amolda mejor a un juego más directo, en el que podría tener protagonismo con el movimiento del balón, en transiciones. En ese sentido, la filosofía de Carrión le viene mejor a priori.

Enzo Loiodice, en acción durante el partido entre la UD y el Betis el curso pasado. / José Carlos Guerra

Cabe destacar que con la firma del nuevo acuerdo el centrocampista sale ganador, toda vez que la UD en un primer momento quería ampliarle el vínculo hasta 2027. Al final, la entidad amarilla aceptó un pacto por sólo un curso más y sin condiciones, sin una renovación automática en el caso de jugar un número mínimo de partidos ni nada por el estilo. Un año más, hasta el 30 de junio de 2026 y punto.

Traspaso en 2025

El objetivo de la UD no es otro que sacar tajada por medio de un traspaso el verano que viene. En realidad, cuando Loiodice renovó la vez anterior por dos temporadas, la idea era venderle este año, sin embargo, el jugador no terminó de explotar, seguramente porque García Pimienta no apostó por él como las partes esperaban. De alguna manera, el club amarillo renueva su apuesta a la espera de que el galo destaque este curso.

Más ventas

Si bien la entidad amarilla ingresará este verano dinero por las ventas, como mínimo, de Coco (ya traspasado al Torino de Italia por una cantidad de 10 millones entre fijos y variables) y de Valles (el club tiene un acuerdo con el Olympique de Marsella por otros 10, según fuentes de la UD, pero el portero sólo quiere ir al Betis, que ofrece 3,5, según las mismas fuentes), también pretende hacer caja con futbolistas como Moleiro y el propio Loiodice, aunque en su caso el año que viene y sin acaparar todo, ya que tendrá que dar en torno a un 15% de lo que gane al Dijon, de donde vino el galo.

Cabe recordar que el centrocampista fue fichado por Luis Helguera en el verano de 2020 cuando tenía sólo 19 años. El próximo mes de noviembre cumplirá 24. Después de las dos primeras campañas, en las que sendas lesiones le tuvieron fuera durante largos periodos de tiempo, en la 2022-23, la del ascenso, dio un paso adelante. Sin Kirian, entonces afectado por un cáncer que superó, Loiodice jugó 39 partidos, la mayoría como titular, marcó cuatro goles y dios tres asistencias. García Pimienta contaba con él en Segunda, sin embargo, no lo hizo tanto en Primera. Ahora, con Carrión, quiere dar otro salto.