A Marbella con Valles, pero sin Coco ni algunos descartes

El reloj de arena en la operación salida de Álvaro Valles deslizó su último grano ayer antes de que el conjunto insular tenga que tomar rumbo a la Costa del Sol para afrontar la disputa de tres partidos amistosos en el Marbella Football Center, recinto en el que comenzará a trabajar a partir de esta tarde, a las 18.00 horas y hasta el próximo viernes 26. En la expedición amarilla, que parte hoy rumbo al aeropuerto de Málaga a las 8.35 horas, estará el guardameta de La Rinconada, pero por el contrario, no estarán presentes Álvaro Lemos, Nuke Mfulu ni Saúl Coco.

La encrucijada en la que se encuentra Valles le ha empujado finalmente a que tenga que viajar a Marbella todavía sin conocer su futuro profesional. Tiene así, Luis Carrión a un hombre en el vestuario que, en principio, no debería tener minutos en los partidos amistosos que tiene fijado la UD en el complejo marbellí.

El acuerdo entre Las Palmas y el Olympique de Marsella continúa vigente después de que el club insular llegara a un acuerdo con la entidad francesa para pactar el traspaso de Valles a cambio de 8 millones fijos y 2 en variables.

Sin embargo, la operación no ha llegado a buen puerto porque según fuentes del entorno del guardameta, la oferta salarial que le ha presentado el Olympique de Marsella no supera al sueldo que percibe en su ficha con Las Palmas.

Luis Carrión charla con Valles en el primer entreno de la pretemporada. / laprovincia.es

Por tanto, tampoco es que entre en los planes de Valles, según defiende, cobrar menos dinero de lo que lo está haciendo ahora y tampoco en un destino que de primeras no es el deseado.

Porque no se le esconde a nadie que lo que le apetece a Álvaro es volver a vestir la camiseta del Real Betis. En este sentido, la oferta de Heliópolis por el traspaso del portero de Las Palmas no ha superado tampoco los 4 millones de euros.

Así pues, como la UD no se ha entendido con el conjunto sevillano porque prefiere un pago mayor por la venta de uno de sus activos, y el portero no percibe el salario deseado en el Marsella, lo que también se ha deslizado desde su entorno es que o cobra como mínimo el doble de lo que le ofrece el Betis o no dará ningún paso.

Ausencias en los entrenos

El que sí llegó a un acuerdo, tanto por la parte del jugador, como en las pretensiones de Las Palmas para su salida, fue Coco. El lanzaroteño ya ayer no se entrenó en Barranco Seco y esta ultimando la firma con el Torino, el club al que será traspasado a cambio de las mismas cifras pactadas con el OM por Valles. 8 millones de euros más dos en variables.

De los que quedan en duda sobre qué pasará con su futuro dos nombres sobresalen. Álvaro Lemos y Nuke Mfulu, que estár resolviendo sus contratos con Las Palmas para desvincularse con el club insular y tomar rumbo a otro club a coste cero.

El que todavía representa una incógnita sobre su futuro es Sory Kaba, al que ya se le comunicó desde la entidad amarilla que no cuentan con él de cara a la próxima temporada y, por tanto, habrá que esperar sobre si va a entrena r en Marbella o no.

