Ramírez deja claro a Valles que no aceptará una oferta a la baja del Betis: "Preferimos perder dinero"

Álvaro Valles representa desde hace semanas el culebrón del verano de la UD. Su negativa a renovar el contrato que le une al club hasta 2025 y su deseo de fichar por el Betis, con el que tiene un acuerdo cerrado desde hace tiempo, pero que ofrece a la entidad isleña mucho menos que otros equipos, mantiene una cierta tensión en la pretemporada de Las Palmas, que transita estos días por Marbella, donde se encuentra el propio guardameta y casi toda la cúpula amarilla encabezada por Miguel Ángel Ramírez.

El presidente, que mantuvo mientras se celebraba el entrenamiento de la mañana una reunión informal con sus asesores Juanito Rodríguez y Branko Milovanovic, el director deportivo Luis Helguera y los adjuntos a la dirección deportiva Deivid Rodríguez y Vicente Gómez, tal y como visibilizó en una de sus redes sociales, volvió a lanzar un mensaje al portero, que rechazó ir al Olympique de Marsella, que pagaba alrededor de 10 millones entre fijos y variables por el sevillano, según fuentes de la entidad.

En una entrevista telefónica con la Ser, comenzó con la exposición del caso, que aventura será largo. "Teníamos un acuerdo con el Marsella importante e interesante para la UD Las Palmas y nosotros entendemos que para él también, pero él tiene un acuerdo con el Betis, así me lo ha reconocido el chico, y entonces para que ese acuerdo con el Betis pueda ver la luz necesitamos que se llegue a un acuerdo con la UD Las Palmas. Si no es así, pues no nos queda otro remedio que seguir un año más ligados, pero él sabe que hay dos porteros que ya hemos fichado y que nuestra intención es que sean los porteros con los que el míster va a poder contar. Nosotros no le vamos a hacer las alineaciones al míster, pero sí le vamos a decir cuál es el equipo que tiene a disposición", expuso el máximo mandatario".

Ramírez y su equipo de trabajo, en Marbella. / laprovincia.es

Luego, fue más rotundo todavía al asegurar que no aceptará una oferta la baja del Betis, que según fuentes de la entidad estaría en torno a los 3,5 millones. "Nosotros no vamos a coger nada que no entendamos que tengamos que coger. Preferimos perder dinero. Nosotros tenemos una postura, una valoración del jugador en el mercado y si un equipo lo quiere tiene que pagarla, y si no, nos arriesgamos, perdemos el dinero y el año que viene se irá libre. Tiene que haber una filosofía de trabajo y no podemos estar variándola", sentenció.

Posibilidad de otro equipo español

Por otro lado, se mostró optimista en cuanto a una posible solución en forma de propuesta de otro equipo, si bien no aclaró si en tal caso el jugador estaría entonces dispuesto a romper el pacto con el Betis. "Tenemos más alternativas y estamos trabajando otras posibilidades. Estamos buscando una solución buena para todos, por eso digo que el verano es muy largo y hay que estar tranquilos. Puede abrirse alguna ventana de algún equipo español también interesante", avanzó el presidente.

Por último, sentenció: "Yo creo honestamente que al final habrá una solución y evidentemente una que sea buena para las dos partes, porque si no fuese así, la solución ya la conocemos todos: Valles estará un año más en la UD Las Palmas, pero no estará a disposición del entrenador".

La salida de Coco

Más allá de la situación del portero, Ramírez se refirió también a la salida de Coco, cuyo traspaso al Torino italiano por una cifra de 10 millones entre fijos y variable ya es oficial. "Coco quería mejorar económicamente y deportivamente, y entiende que el Torino le da un salto deportivo y va a cobrar más dinero allí. Coco lo ha dado todo por este club, un chico que salió de la cantera y estamos muy agradecidos del trabajo que ha realizado durante todos estos años y también del rendimiento económico que nos ha dejado con esta salida. Por lo tanto, muy satisfechos", comentó.

Tres o cuatro fichajes

En ese sentido, el dirigente avanzó que la plantilla necesita ahora "un central, al igual que un jugador para el centro del campo, un delantero importante y posiblemente también un jugador más de banda". "Con tres o cuatro fichajes más haríamos que el equipo adquiriera el nivel competitivo que el míster y el director deportivo desean", añadió.

Luis Carrión

Sobre Luis Carrión, Ramírez aseguró sentirse muy satisfecho con su contratación y sólo tuvo buenas palabras hacia el técnico. "Iba a ser el entrenador de la UD Las Palmas la pasada temporada. Teníamos un acuerdo cerrado con el míster si no arreglábamos lo de Pimienta. Al final se arregló y no vino. Luego se fue al Oviedo y hemos seguido su pista. Estamos encantados. Gente normal, que viene a un club a trabajar y a aportar su granito de arena, más allá del protagonismo que un entrenador siempre puede tener", apuntó.

El presidente, además, se refirió al duro calendario inicial de la UD, de la que dice que tiene que ser "muchísimo más rápida y vertical" que la de García Pimienta. "Prefiero enfrentarme al Sevilla y al Real Madrid en esas primeras jornadas porque seguramente todavía no estarán al nivel que desean". Son los dos primeros equipos que visitan el Gran Canaria. El siguiente será el Athletic Club.