Álvaro Lemos: "Disfruté mucho en mi segundo año, en los meses de Pedri y Viera juntos"

Álvaro Lemos Collazo (Santiago de Compostela, 1993) se va de la UD Las Palmas después de seis temporadas en el club. Era el último superviviente de los jugadores fichados por el exsecretario técnico Toni Otero en el verano de 2018. Deja la Isla tras haber sido partícipe de un playoff, un ascenso y de una permanencia en Primera, aunque apenas participó. Tras rescindir su contrato, pone rumbo a Oviedo.

¿Dónde está? ¿Sigue en Gran Canaria?

Sí, en Gran Canaria. Estoy aquí preparando las cosas ya para irme

¿Sabe ya a dónde va? Todos apuntan que Oviedo será su nuevo destino.

No está cerrado, pero bueno, es posible.

¿Con qué sensación se va?

Me voy triste. Al final es mucho tiempo aquí. Jamás pensé que iba a estar aquí seis años y por eso me voy triste, pero al final son etapas. He estado muy feliz aquí, increíble. Tanto a mí como a mi familia nos han tratado siempre muy bien. He disfrutado mucho en el campo todo este tiempo y me voy triste, pero contento por haber podido disfrutar y dar lo mejor de mí a este club, que se lo merece.

¿Pensaba que podía formar parte de la plantilla el año que viene, o tenía asumido que no iban a contar con usted?

Yo siempre creo y confío en que podría haber estado y podría haber dado mucho, y puedo, estoy convencido vamos, pero bueno, al final es una decisión que no me pertenece y nada, no hay que darle más vueltas.

¿Le comunican entonces que no cuentan con usted cuando empieza la pretemporada?

Sí, ya yo estaba entrenando, así que nada.

¿Fue fácil la salida?

Bueno, es una decisión que toma el club. Yo confiaba y quería estar aquí, pero al final se da como se da, se arregló y ya a pensar en otras cosas.

Usted se bajó el sueldo varias veces a cambio de más años de contrato para ayudar al club a que cumpliera con el fair play financiero. ¿Se portaron bien con usted en esta salida?

No sé, no quiero entrar ahí tampoco ni en polémicas. Ya te digo, yo he disfrutado mucho. Saqué el comunicado ayer agradeciendo todo este tiempo porque al final es lo que queda, la gente que he conocido, con la que ha pasado todo este tiempo y hay gente muy buena que me ha aportado mucho. Prefiero quedarme con eso. Me lo llevaré para siempre.

Álvaro Lemos y Toni Otero, durante la presentación del gallego en 2018. / Elvira Urquijo

Fue el último superviviente de los fichajes de Toni Otero en el verano de 2018. ¿Qué le dice?

Cuando vine aquí lo hice con el objetivo de ascender, de llevar al equipo a Primera. Al final fue más tarde, pero me voy muy satisfecho por eso, porque era un reto que tenía.

Se va después de seis temporadas. ¿Con qué momento se queda? ¿Con el ascenso? ¿Con su gol al Tenerife en el descuento?

El ascenso sin duda, pero hay muchos momentos. En mi segundo año, en la etapa de Pedri cuando estaba Jony (Jonathan Viera), que había vuelto, yo ese año disfruté mucho a pesar de las circunstancias y de que no iban bien las cosas (el equipo no logró clasificarse para el playoff). También los últimos 10-12 partidos del año que hacemos playoff, esa unión con la afición fue maravillosa. No había vivido algo así y para mí fue algo increíble. Durante todo el año nos cayeron palos y merecidos muchas veces, y al final esa unión me resultó muy especial. Esos momentos son los que te llevas de recuerdo.

Un año después, en Zaragoza, un mes antes del ascenso, aparece usted en el once después de mucho tiempo sin ser titular. Ese día, aunque partió como suplente, jugó Kirian por primera vez desde su enfermedad. ¿Hasta qué punto el vestuario asumió ahí una serie de galones en un momento crítico para luego ganar en Éibar ya con los dos de inicio y llevar al equipo a Primera?

[se ríe] Sí es verdad que venía sin jugar mucho, tanto Kirian que venía de pasar lo que pasó como yo. Al final es eso, estar preparado siempre, y si uno está preparado hay jugadores como nosotros dos en este caso que cuando los momentos están complicados aparecen y tiran del equipo.

Lemos, en acción durante el choque con el Mallorca en agosto de 2023. / José Carlos Guerra

Jugadores como Aarón Escandel y Eric Curbelo, con poco protagonismo la temporada pasada como usted, lamentaron que García Pimienta no se les acercara a hablar en todo el curso. ¿Pasó eso con usted y, si fue así, echó de menos alguna explicación de por qué no jugaba?

Bueno, creo que es complicado. Yo no voy a entrar en si debería hablar más o menos. Por el tipo de jugador que soy, no necesito que el entrenador venga a hablar conmigo para decirme no juegas por esto o por lo otro, yo no lo necesito, soy lo suficientemente mayor como para saber las cosas. Sí que es verdad que obviamente me hubiese gustado que me diese más oportunidades, no soy tonto. Con oportunidades y con confianza cualquier jugador da un incremento y eso es lo único que me pesa, el no haber tenido esa continuidad, pero son decisiones del míster. Al final, el equipo durante la primera parte de la temporada hizo un temporadón y es de admirar. Hay que quedarse con eso.

Ha tenido poco contacto con Carrión, pero, ¿qué intuye que puede pasar el curso que viene?

Yo creo que va a seguir con el estilo que lleva Las Palmas. Es un míster al que le gusta jugar, cercano a los jugadores y yo creo que con el equipo que están formando va a ir bien, y espero que sea así.

¿Cree que lo que le falta a este equipo es ser más vertical, más directo que el de la campaña pasada?

Sí, posiblemente. El año pasado nos pesó un poco eso. Sí que es verdad que teníamos mucho control de juego, pero no creábamos ocasiones. Hay que ser más vertical, pero bueno, cada míster tiene lo suyo y este va a apostar un poco por ahí. Estoy seguro de que este año será diferente.

Se va con 116 partidos en la UD Las Palmas y ocho goles entre 2018 y 2024. ¿Un balance final?

El balance es positivo con sus más y sus menos. Hay momentos que fueron más complicados, pero he estado de maravilla aquí, tanto en la ciudad como en el equipo, con compañeros, entrenadores, staff, utilleros y toda la gente que me ha rodeado. Me han aportado mucho y me llevo eso.