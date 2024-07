Coco, que mantendrá el dorsal 23 en el Torino, se va «con la cabeza alta»

Al más puro estilo del mundo moderno, Saúl Coco se despidió de la UD Las Palmas y de su afición por medio de una carta en las redes sociales. «Querida UD: estos días he tomado la que ha sido sin duda una de las decisiones más difíciles de mi vida. Echo la vista atrás y me emociono al recordar todo lo que hemos vivido juntos. Me acogiste por primera vez con 13 años. Un pibe de Lanzarote con el sueño de ser futbolista. Hoy, tras haber pasado un tercio de mi vida junto a ti, me voy con la satisfacción de haber cumplido ese sueño», comenzó el nuevo jugador del Torino italiano, con el que firmó por cuatro temporadas, hasta 2028, más otra opcional.

«Los dos sabemos que el camino ha sido muy duro. Tuve que salir del club, pasar una enfermedad complicada, un accidente grave y luchar contra muchas adversidades, pero todo el esfuerzo ha valido la pena... ¡Y tanto que ha valido! Me voy con la conciencia tranquila y la cabeza alta, sabiendo que siempre lo he dado todo para defenderte como mereces», continuó el central, que también tuvo palabras para la afición amarilla: «Sé que a muchos de ustedes les dolerá esta decisión, lo entiendo, pero la he tomado porque llegados a este punto creo que era lo mejor para mí y, en mi opinión, también para el club.

Por otro lado, Sergi Cardona, que se fue libre de la UD, firmará por el Villarreal de Marcelino.

