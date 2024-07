Cillessen: "No soy una estrella; si lo soy, entonces el equipo no es tan bueno"

Jasper Cillessen (Nimega, Países Bajos, 1989) llega a la UD Las Palmas para ser el sustituto de Álvaro Valles la próxima temporada. Con toda la experiencia que le aportan sus 35 años y su paso por clubes de la talla del Ajax o el Barcelona, además de la selección nacional, el portero se pone a punto en Marbella para iniciar un nuevo reto en la que considera una de las mejores ligas del mundo.

Lleva ya dos semanas en el club. ¿Le ha sorprendido algo? ¿Todo es como esperaba?

Estoy muy bien. Al principio me costó mucho dar el nivel porque la intensidad en los entrenos era muy alta. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado en Holanda. Aquí todo el mundo quiere jugar y la primera semana éramos 34 jugadores en total, muchos [se ríe], jugando en espacios pequeños a un ritmo muy alto porque es el estilo que el míster quiere imponer. Entonces, me costó al principio, pero yo creo que ahora estoy mejor cada día. Tenemos un grupo espectacular. Ayer me tocó cantar por mi fichaje. Normalmente no soy tan... pero ayer me sentí cómodo para cantar con entusiasmo. Fue algo especial.

¿Cómo fue el primer contacto de la UD Las Palmas con usted?

Antes de que acabara la temporada en Holanda mi repre (representante) recibió una llamada del club, pero yo le dije que primero quería enfocarme en el NEC (equipo del que procede y donde estuvo los dos últimos cursos) porque estábamos en una etapa muy importante, aunque después la temporada acabó un poco mal en el playoff. Entonces al final hablé con el club (la UD) un poco más, me explicaron todo y tuve muchas ganas de venir para acá. No era fácil porque estaba otra vez en mi pueblo, con mi familia y todo, pero el nivel... es LaLiga, y LaLiga para mí es una de las mejores ligas del mundo. Por una parte era difícil, pero por otra fácil, se puede decir.

Estando en casa, después de haber ganado muchos títulos con el Ajax y con el Barça, ¿fichar por un equipo como la UD Las Palmas se lo plantea como un reto especial?

Sí, claro. Estuve en equipos como el Ajax y el Barça y para mí lo más importante aquí es la filosofía del club. El club quiere jugar desde atrás, quiere seguir jugando hasta que no podamos más. No pensamos en que somos un equipo pequeño, no, da igual, queremos jugar muy, muy bien desde atrás, con esta filosofía. Esto para mí es importante porque estoy acostumbrado a esto, porque así he jugado en el Ajax, en el Barça, en la selección y también el año pasado en un equipo menos grande como el NEC.

Cillessen, en el campo de entrenamiento de Estepona. / laprovincia.es

Precisamente por todo el recorrido que tiene a sus espaldas, ¿se considera de alguna manera la estrella del vestuario?

No. Yo nunca he sido una estrella. Aquí hay jugadores con un nivel muy, muy alto, sobre todo los veteranos, pero también hay jóvenes con mucha calidad. Entonces no, no soy una estrella. Si el portero es la estrella, entonces o el equipo es defensivo o el equipo no es tan bueno. Si yo trabajo poco significa que hacemos un buen trabajo como equipo.

Tiene 35 años y, por tanto, mucha experiencia en el mundo del fútbol. Imagino que algunos jugadores le mostrarán sus respetos porque a lo mejor cuando eran pequeños le veían por la televisión. Precisamente por ese recorrido, ¿consideraría ser capitán del equipo? ¿Alguien se lo ha trasladado?

Es verdad que he jugado en el Barça, en el Valencia... pero no creo que el respeto sea por edad. Este grupo tiene respeto por todos y eso no va a cambiar. Yo estoy para ayudar a todos, por ejemplo a Valles, a Kirian, a Sandro o a los chicos jóvenes. Yo voy a ayudar todo lo que pueda y después vamos a ver si ellos van a aprender de mí o yo de ellos, porque vale que tengo 35 años, pero hasta que no deje los guantes puedo seguir aprendiendo.

Ahora que ha nombrado a Valles, que está en una situación de si se va o no se va, ¿habla con naturalidad de ello con él?

No, hablamos al principio un poco, pero después dijimos que vamos a trabajar a tope. Es una cosa de él y del club, no para mí. Yo sólo estoy aquí para ayudarle y él a mí, y a Dinko también, con Yepes y todo el equipo. No es cosa mía y no hablamos mucho de esto. Si él no tiene una mala actitud en el campo no nos afecta ni a mí ni al resto, y de verdad este momento él está entrenando, como se dice aquí en España, de p... madre. Estoy muy contento de tenerle como compañero.

¿Ha pasado usted por alguna situación similar? ¿Le daría algún consejo?

Yo pasé por algo parecido en Valencia. Le dije que lo que debe hacer es darlo todo en el campo, que si entrena bien yo le voy a apoyar y al revés. Luego si te vas o no es tu opción, pero si entrenas muy bien vas a mejorar y eso es lo más importante. Si entrenas bien durante toda tu carrera hasta que no puedes más siempre vas a mejorar. Hace poco vi que Pepe Reina ha fichado por el Como con 41 años. Trabajar a full todos los días es lo más importante.

Cillessen, tras el entreno matutino en Estepona. / laprovincia.es

Durante su presentación dijo que venía para ser titular, obviamente, pero, ¿fue así como se lo trasladó la UD a la hora de fichar?

Como dije, estoy aquí para jugar y voy a trabajar para hacerlo. Lo hice en el Barcelona, pero Ter Stegen era el mejor del mundo. Luego lo hice en el Valencia, donde tuve muchas lesiones, pero ya era diferente, y en mi último año quería seguir, pero llegó Mamardashvili, pero este chico, como hemos visto en la Eurocopa (con Georgia) estaba volando. Al final yo quiero jugar todos los partidos, pero si alguien hace mejor trabajo, el míster elige. Yo estoy para dar lo máximo posible.

No me entienda la pregunta como de su vida privada porque no le voy a preguntar por eso, pero, ¿el hecho de que su hija sea española influyó en su decisión de fichar por la UD Las Palmas, por estar más cerca de ella?

Creo que el vuelo de Las Palmas a Madrid es igual (en tiempo) que el vuelo de Dusseldorf a Madrid, entonces no. Elegí la UD por motivos deportivos.

Pudo haber dejado al equipo de su ciudad clasificado para la Conference League en esa referencia que hacía antes al playoff, pero le remontaron en casa en la semifinal con dos goles en el tramo final. ¿Le quedó un cierto resquemor?

Sí. En ese partido yo estaba jugando muy bien hasta el último balón que entró botando y yo no estuve bien. Estuve muy jodido por no haber podido acceder a la final. La gente que me conoce sabe que lo pasé mal como mínimo una semana. Luego ya hablé con el club (la UD) y ahora estoy aquí.

¿Ve a esta UD Las Palmas capacitada para jugar en Europa?

No sé en este momento cómo va a ser la situación, pero queremos ganar todos los partidos posibles y no decimos en este momento queremos esto o esto, no. Llevamos 10 días de entrenamientos y estamos formando un equipo grande, el mejor posible, y después vamos a ver qué podemos hacer. La primera parte de la temporada pasada el equipo estuvo cerca de Europa y luego no. Nosotros queremos ganar todo.