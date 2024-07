La UD Las Palmas de Carrión entra en escena con glamur, ante al Como de Cesc Fábregas

La UD Las Palmas de Luis Carrión se entrena en un partido con glamur, frente al Como 1907 italiano, donde está el famoso lago cuya belleza ha atraído a tantos y tantos famosos –léase el actor George Clooney o el músico Bruce Springsteen, entre otros– que se han construido casas en esa bella localidad de la Lombardía. El duelo no es allí, sino en Marbella, que tampoco anda corta de popularidad. Pronto, casi a la hora del desayuno (9.30 horas, Televisión Canaria) para evitar los estragos del calor húmedo que gobierna el sur de Andalucía cada verano, el renovado cuadro amarillo sale a escena después de casi dos semanas de entrenamientos. Hay ganas de verlo.

Valdrá para poco más, y así lo expresarán los jugadores, que para coger ritmo competitivo, pero el choque tiene su interés por mucho que no haya algo en juego. Valorar a los fichajes, a los canteranos y a los que estaban pero se juegan su continuidad tiene su atractivo, como también comprobar si los jugadores descartados, que son varios en esta UD, disponen de minutos.

Por si fuera poco, el rival, por mucho que llevara años en la Serie B hasta que hace algo más de dos meses consiguiera el ascenso a la máxima categoría, tiene su historia, y también sus personajes, por ejemplo el exinternacional español Cesc Fábregas, quien llegó a asegurar en el verano de 2022, cuando la UD se quedó en Segunda tras caer eliminado en la semifinal del playoff, que le gustaba el proyecto de Las Palmas, pero finalmente se decantó por uno que, ha quedado comprobado, iba a ser mucho mejor para él.

Moleiro realiza un ejercicio físico en el campo de entrenameinto en Estepona. / laprovincia.es

«Fui a hablar con García Pimienta –había llegado desde Formentera después de que Deivid y Jonathan Viera, entre otros, le convencieran para que se acercar a hablar con el todavía futbolista–, nos tomamos un café en Ibiza un día, me explicó el proyecto y también me gustó mucho. A nivel futbolístico era seguramente de lo mejor que me habían propuesto», comentó Cesc en su día.

Pero al final lo rechazó, y explicó por qué elegía el Como. «Es el proyecto perfecto para mí ahora mismo. Aparte de poder seguir jugando al fútbol, obviamente lo haces en un sitio donde vas a ser importante como jugador. Además, me dejan colaborar mucho con el staff técnico, me dejan que me prepare como entrenador para en el futuro, puede ser, si todo va bien, entrenar aquí, y a parte de eso soy accionista del club». Nada más que añadir.

El salto

Después de una temporada, la 2022-23, en la que estuvo afectado por varias lesiones sólo jugó 17 partidos, en la pasada comenzó como técnico del filial, sin embargo, la destitución del entonces entrenador de arriba le abrió las puertas del primer equipo, aunque como aún no tenía el carné de entrenador un galés, Osian Roberts, lo puso por él.

Ahora Fábregas tiene ya toda la burocracia arreglada para ser el primer entrenador del Como a todos los efectos y ha formado un equipo que aspira quizá a algo más que la salvación. Ha fichado, entre otros, al delantero Andrea Belotti y a viejos conocidos del fútbol español como Alberto Moreno y Pepe Reina. Además, pretende la incorporación de otro guardameta nacional, Pau López –del Olympique de Marsella, equipo que pretendió a Valles–, y de otros con mucho nombre como Raphael Varane, Guido Rodríguez o Sergio Ramos.

Iván Cédric, en la pretemporada. / laprovincia.es

De todos ellos Belotti, Moreno y Reina estarán presentes esta mañana en el Marbella Football Center para medirse con la UD del Carry On. Entrarán en acción por primera vez los ocho fichajes: Cillessen, Horkas, Viti, Álex Muñoz, Manu Fuster, Iván Gil, Jaime Mata e Iván Cédric, si bien la intención con este último es cederle a un equipo de Segunda para que se foguee después de casi una temporada en blanco.

¿Jugarán los descartados?

Está por ver si lo hacen jugadores descartados como Valles, cuya venta va para largo; Omenuke Mfulu, que no cuenta pero que sigue sin salir; Sory Kaba, rechazado por Luis Helguera y que se irá cedido; y Enrique Clemente y Ale García, si bien estos dos últimos tienen más papeletas para actuar pese a que la intención también es que salgan prestados.

Se trata del primer examen para contemplar si la UD apunta a ser más vertical y directa que la de García Pimienta. Es lo que quiere aportar, entre otras cosas, Luis Carrión. Un estreno matutino lleno de glamur.