Sandro luce el ‘19’ y Marc el ‘9’ en un posible intercambio

Justo tras el descanso, en el comienzo de la segunda parte, llamó la atención que Sandro llevaba un dorsal distinto al de la temporada pasada y no uno que estuviera libre por la marcha de algún futbolista, sino uno que lo tenía otro jugador que continúa en la plantilla, el de Marc Cardona, quien a su vez, cuando entró en el minuto 60, portaba el número que llevó el grancanario el curso anterior. Así, Sandro pasa a tener el ‘19’ y Marc el ‘9’. Un intercambio.

Aunque la lista de dorsales aún no es definitiva, sino que lo será cuando el próximo 30 de agosto termine el plazo para inscribir futbolistas que no están en paro, es previsible que los números se mantengan con el comienzo de la campaña. Salvo que el intercambio se haya producido por un simple error, puesto que los nombres aún no estaban escritos en las camisetas, a priori es el cambio más llamativo.

Cabe recordar que los delanteros, precisamente, estuvieron en el foco la temporada pasada, entre otras cosas porque el propio Xavi García Pimienta reiteró en varias ocasiones que el problema principal del equipo en el tramo final del campeonato era su poca capacidad para generar ocasiones y su falta de gol, si bien llegó a asegurar que ese hándicap lo tuvo desde el principio, sólo que gracias a la solidez defensiva los suyos tuvieron la salvación más que encarrilada desde febrero.

Un gol

Sandro acabó el curso con un sólo gol, el que marcó al Getafe en el Coliseum; un golazo marca de la casa, con un disparo con rosca pegado al poste más alejado. A diferencia de Sory Kaba, que también logró uno, más otro en Copa del Rey, el isleño disfrutó de muchos más minutos que el guineano. Marc, por su parte, considerado el tercer delantero, acabó como el pichichi de los atacantes, con cuatro tantos, el último de ellos en la jornada final frente al Alavés.

Tanto uno como otro confían en que en esta campaña que se avecina puedan mejorar sus registros, algo de lo que está convencido el nuevo entrenador, Luis Carrión, quien ha mostrado a los delanteros su máxima confianza pese a que es sabedor de que la dirección deportiva busca al menos otro nueve en el mercado.

Considera el técnico, y así lo creen también los jugadores, que con el estilo más directo que quiere implantar en la UD en comparación con el de García Pimienta puede venir mejor a los atacantes, ya que en principio debieran estar en disposición de rematar más.

El intercambio de dorsales entre Sandro y Marc no fue la única modificación, ya que Fabio cogió el ‘6’ que dejó Curbelo, Pejiño el ‘7’ de Cristian Herrera, Campaña el ‘8’ de Perrone y Sory Kaba el ‘17’ de Munir. Los nuevos, por su parte, no sólo estrenaron número, sino también camiseta: Cillessen, cogió el ‘1’ de Aarón, Manu Fuster el ‘14’ de Lemos, Mata el ‘16’ de Sory Kaba, Iván Gil el ‘21’ de Campaña, Álex Muñoz el ‘23’ de Coco y Cédric el ‘24’ de Pejiño. Llamó la atención que Viti llevara un dorsal del filial, por lo que es probable que lo mantenga pese a que formará parte del primer equipo, al igual que Herzog. Horkas, en principio –no actuó ayer–, llevará el ‘25’ que dejó Fabio.

Está por confirmar todo, incluso si el intercambio entre Sandro y Marc fue fruto de un error o no, algo que en la UD desconocían ayer por la noche. En cualquier caso, más allá del número, la casaca amarilla con las pintaderas lucirá espectacular en el año del 75 aniversario de la entidad.