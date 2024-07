Kirian, sobre el nuevo técnico de la UD Las Palmas: “Con Luis Carrión tenemos más opciones tácticas”

Kirian Rodríguez, pieza fundamental en la UD de Pimienta, con el que asegura creció como jugador y persona, quiere seguir teniendo un rol protagonista con la llegada al banquillo de Luis Carrión, al que define como un entrenador cercano con el jugador. Apunta que la posición en la que míster decida que tiene que sumar, ahí estará a muerte. Destaca la buena predisposición de los nuevos fichajes.

Inmersos ya en una nueva pretemporada, esta con estreno de técnico, ¿cómo están yendo las cosas?

Bien, muy contentos con el míster, con su cuerpo técnico y con todos los compañeros que se han incorporado; muy ilusionados todos y con muchas ganas.

El primer test, con derrota ante el Como italiano, sirvió para ver los primeros esbozos de la UD de Luis Carrión. ¿Cómo vio al equipo en ese encuentro del pasado sábado, cómo se adaptó al nuevo estilo?

Las ideas son muy similares a las del anterior entrenador, quizás un poco más abiertas, sin

tener una idea muy fija, con mayor variedad de opciones, sobre todo en la formación, en rotar más la gente de dentro, no solo el 4-3-3 con dos interiores, sino ese doble pivote, un mediapunta, y con dos extremos que encaran y que buscan el uno para uno. Creo que el equipo se va adaptando poco a poco a la idea del míster y eso se verá en estos próximos partidos de preparación.

¿Y Kirian, cómo se ve en ese nuevo sistema?

Bien, con ganas. El jugador siempre es egoísta y lo que quiere es jugar, así que la posición en la que él decida que tengo que sumar ahí estaré a muerte. Lo importante es jugar y sumar para el equipo.

La UD presenta una plantilla muy remozada, con muchas incorporaciones; ¿cómo está siendo la adaptación de los nuevos?

Los chicos han venido todos con una ilusión increíble, con ganas de trabajar, de tratar de sumar, de aportar al grupo. Se suman a todas las actividades que proponemos; si organizamos una comida en la Isla para conocernos se suman todos y aquí todo el equipo quiere estar junto, jugando a las cartas, bromeando haciendo apuestas en el gimnasio.... Han venido con ganas de aportar y de adaptarse lo antes posible para que desde que empiece la temporada seamos un grupo compacto y no necesitemos un periodo de adaptación.

¿Alguno le ha sorprendido futbolísticamente?

No, porque casi todos los fichajes que han venido tienen, entre comillas, un nombre y te has enfrentado a ellos bien en Segunda División o en Primera; ya conocía su nivel. Los pibes del filial quizás sí me ha sorprendido más. A los de Las Palmas Atlético los conocía más, pero a gente como Valentín, que viene del juvenil, no tanto y tiene una proyección increíble.

Y todos esos fichajes, más o menos, tienen el perfil adecuado para adaptarse bien al estilo futbolístico que desarrolla esta UD Las Palmas.

Desde hace varios años la dirección deportiva viene trabajando bien y trayendo a jugadores de un corte que se adapta mucho al juego que viene practicando la UD, y sobre todo firmando a personas vienen con ambición y con ganas de sumar, que es lo importante. Cuando firmas a buenas personas y que encima sepan jugar, ayuda mucho a su adaptación al grupo.

En el otro extremo está el caso de Álvaro Valles, hombre clave en las últimas temporadas en la portería que está pendiente de su salida...

Es una situación complicada, por no saber lo que va a pasar. Se trata de una situación muy personal y nosotros intentamos meternos lo menos posible. Mientras esté con nosotros y lleve este escudo en el pecho y lo defienda, nosotros también lo vamos a defender a él a muerte. Está aquí y está siendo respetuoso en todo momento, centrado en los entrenos, entrenándose como uno más. Es una situación muy personal que la tiene que solucionar él. Lo vamos a apoyar siempre, haga lo que haga.

Kirian Rodríguez, jugador UD Las Palmas. / La Provincia

Después de dos temporadas logrando objetivos importantes, primero con el ascenso y luego con la permanencia en Primera, aunque este último costó mas de la cuenta por la caída del equipo en la segunda parte de la temporada, ¿cómo se afronta el nuevo curso entre los grandes?

Con la experiencia de lo que sucedió la temporada pasada, y sabiendo que es una categoría muy complicada, hay que aprovechar las dinámicas para sumar puntos lo antes posible, porque después las malas rachas pueden llegar en cualquier momento. Nos tenemos que hacer muy fuertes en casa y ser lo más aguerridos posible fuera. Igual, hasta afrontamos la temporada con más ilusión, por tantas caras nuevas, por ser un grupo totalmente nuevo y los que llevamos tiempo aquí, con el reto de volver a dejar de nuevo al equipo en Primera.

Y en lo personal, ¿con ganas de seguir teniendo un rol protagonista como en las últimas campañas?

Todos somos importantes para el grupo, lo que sume yo, los fichajes que han venido y el resto de la gente que ya estaba es importante. Todos debemos dar un paso al frente; todo lo positivo que se diga de nosotros será bueno para el club.

¿Ha hablado personalmente Carrión con usted sobre aspectos del juego?

Ha hablado con todos, e individualmente con algunos, respecto a las ideas que tiene del juego, de la forma de hacerlo. Es un entrenador muy cercano, le gusta mucho el tú a tú con el jugador. Si el jugador no está cómodo en el campo, o siente que una idea o una presión no nos está saliendo bien, o no la estamos interpretando como desea, podemos debatir con él, decirlo sin ningún problema, está abierto a cualquier pensamiento. Al haber sido jugador, tiene claro que el fútbol es de los futbolistas, y que las sensaciones que se viven dentro de campo son totalmente diferentes a las que se viven estando fuera. Ha venido con muchas ganas. Su trabajo explica la razón por la que la UD Las Palmas ha esperado tanto por él, porque tiene una idea muy similar a la que hemos venido desarrollando durante varios años. Contentos de que esté aquí, por su personalidad y la actitud que tiene con todo el grupo.

¿Cree que se tardará mucho en asimilar los automatismos para ver pronto al equipo demostrando su potencial?

Estamos en Primera División, son automatismos fácilmente comprensibles para cualquier jugador. La dirección deportiva lleva años fichando a jugadores y entrenadores con las ideas muy marcadas, muy parecidas, lo que hace fácil la adaptación.

El inicio de la competición está ya a las puertas y de inicio, el Sevilla de Pimienta, el anterior técnico amarillo. ¿Partido especial?

Sí, tanto por la relación con Xavi como con el resto del cuerpo técnico. Han sido dos años y medio increíbles con ellos, en los que personalmente mi carrera se proyectó mucho, me hicieron crecer mucho como futbolista y también como persona, que para mí es más importante. Pero eso fuera del campo, dentro él no va a estar.

Y en la tercera jornada llega al Estadio de Gran Canaria el Madrid de Mbappé. ¿Demasiado pronto?

La verdad es que ni sé cuándo es el día del partido. Estamos centrados en la pretemporada y enfocando el encuentro con el Sevilla. Es muy difícil sacar puntos en Primera División, el calendario en sí tú lo miras y dices que es complicado, pero es que todos los equipos son complicados. Vamos a enfocarnos en el Sevilla. Hay que empezar con buen pie en casa, sumando para que la temporada empiece más cómoda que la pasada, que tardamos bastante en sumar tres puntos. La verdad, no he pensado mucho en Mbappé y el resto de jugadores del Madrid.

Durante el verano se habló de posibles ofertas por usted, ¿fueron ciertas?

Renové en febrero (hasta la temporada 2027-28) con la idea de estar aquí mucho tiempo. No tengo constancia de que nadie haya querido a Kirian ni que Kirian haya querido a nadie, Cualquiera que conozca mi situación y mi vida personal sabe el cariño que tengo al club y que para salir de aquí tienen que desembolsar una cantidad de dinero difícil de asumir para muchos equipos.

España campeona de Europa y Kirian que estuvo en la prelista para ese torneo. ¿Llegó a ilusionarse?

La verdad es que no. Tenía asimilado que era complicadísimo estar ahí.

