El Villarreal, dispuesto a dar más que el Betis a la UD Las Palmas por Valles

Pasan los días y el culebrón Álvaro Valles sigue sin solución. Era previsible, irá para largo. El deseo del jugador, al que le queda un sólo año de contrato y no quiere renovar, por lo que a partir del 1 de enero de 2025 sería libre de firmar con cualquier otro club, es fichar por el Real Betis, que ofrece cuatro millones por el sevillano, insuficiente para la UD Las Palmas, que busca ingresar más por el guardameta habida cuenta de que tiene ofertas de otros clubes, sin embargo, las rechaza todas.

La última fue la del Olympique de Marsella, que estaba dispuesto a ofrecer alrededor de ocho millones fijos más otros dos en variables, tal y como sellaron en el aeropuerto de Madrid Miguel Ángel Ramírez y emisarios de la entidad francesa en una negociación revelada por Luis Helguera durante la presentación de Luis Carrión como nuevo entrenador amarillo.

La respuesta de Valles fue no al Olympique, según fuentes del entorno del jugador no sólo porque tenga un acuerdo con el Betis, sino porque, además, la oferta económica era muy parecida a lo que cobra en la UD, es decir, baja para lo que entiende el jugador en función del rendimiento que tuvo la temporada pasada en su estreno en Primera División.

Valles, durante el calentamiento del amistoso entre la UD y el Como. / Francis González

Pero hay otro equipo que estaría interesado en hacerse con los servicios del portero, que acaba de cumplir 26 años: el Villarreal CF. Sin embargo, hay una premisa para que la operación pueda darse finalmente: que la entidad castellonense consiga traspasar a Filip Jorgensen este verano tal y como pretende.

Renovar para vender

Cabe destacar que el pasado 13 de junio el guardameta sueco-danés de 22 años, formado en la cantera del club desde 2020, amplió hasta 2029 el contrato que le terminaba en 2025, movimiento pese al cual el club del Mediterráneo quiere sacar tajada económica este verano. Varios medios apuntan que la cantidad que pide por su canterano no sería inferior a los 20 millones y que el propio Olympique de Marsella ha sido uno de los interesados.

Si finalmente el Villarreal lograse traspasar a Jorgensen, automáticamente necesitaría un portero llamado a ser titular y Valles es del gusto de Marcelino García Toral, quien prefiere guardametas que tengan un buen trato del balón con los pies, como es el caso del de La Rinconada.

En esa eventualidad el club castellonense estaría dispuesto a poner seis millones de euros encima de la mesa para fichar al portero, lo que se traduce en dos kilos más de lo que ofrece el verdiblanco.

Ramírez, en el 'Marbella Footbal Center' durante el choque ante el Como. / Francis González

El presidente de la UD, en una entrevista en la Ser el miércoles pasado, ya avanzó que la resolución del caso Valles podría demorarse, al tiempo que reveló que podría venir de la mano de otro club del país. "Tenemos más alternativas y estamos trabajando otras posibilidades. Estamos buscando una solución buena para todos, por eso digo que el verano es muy largo y hay que estar tranquilos. Puede abrirse alguna ventana de algún equipo español también interesante" comentó.

Al mismo tiempo, el máximo mandatario volvió a dejar claro que no aceptará una oferta a la baja del Betis e incluso añadió que prefería no ingresar nada a venderle por cuatro millones cuando podría hacerlo por más. «Nosotros no vamos a coger nada que no entendamos que tengamos que coger. Preferimos perder dinero. Nosotros tenemos una postura, una valoración del jugador en el mercado y si un equipo lo quiere tiene que pagarla, y si no, nos arriesgamos, perdemos el dinero y el año que viene se irá libre».

Dos compañeros por delante

En cualquier caso, Ramírez se mostró confiado en que al final habrá una solución favorable para todas las partes, si bien sentenció: «Si no es así, pues no nos queda otro remedio que seguir un año más ligados, pero él sabe que hay dos porteros que ya hemos fichado –Jasper Cillessen, llamado a ser el titular, y Dinko Horkas– y que nuestra intención es que sean los porteros con los que el míster va a poder contar».

La pelota, en cualquier caso, está en el tejado de Valles, que será quien elija su futuro. Las opciones que le dio el presidente, públicas desde hace meses, son tres: una ampliación de contrato más allá de 2025 que no se va a producir porque el jugador ya dejó claro en el club que no contemplaba esa vía, una venta por una cantidad que satisfaga a la UD Las Palmas, o una permanencia en la plantilla pero sin jugar, apartado en el banquillo o en la grada.

Los tres portero junto al entrenador José Yepes. / Francis González

A estas alturas de la película el Olympique de Marsella ofreció 10 millones en total y Valles rechazó ir. Ahora una vía que puede abrirse es el Villarreal, que estaría dispuesto a poner seis kilos, pero para ello primero debe vender a Jorgensen. En tal caso, pese a que su preferencia es el Betis, el jugador estaría dispuesto a valorar la opción de jugar en La Cerámica, toda vez que la premisa máxima del sevillano es permanecer es España. Además, tendría un salario acorde a lo que pide.

Lo no deseable

Ahora bien, si el sevillano mantiene su intención de fichar únicamente por el club verdiblanco, este tendría que aumentar su oferta, algo que no tiene previsto hacer en ningún caso. Entonces, a Valles no le quedaría otra que permanecer un curso en la UD sin jugar, salvo que la entidad se rebaje y decida en última instancia aceptar los cuatro millones que le da el Betis, algo que, por otra parte, tampoco tiene visos de suceder porque así lo ha reiterado Ramírez.

La situación de Valles es, en definitiva, un batiburrillo sin solución fácil. Mientras el asunto se resuelve el portero entrena con normalidad junto al resto de compañeros en la concentración del equipo en Estepona (Málaga), donde hoy retoma el trabajo después de que los jugadores tuvieran libre la tarde de ayer.

Sin participación

En el primer partido de la pretemporada, disputado el pasado sábado en el Marbella Football Center frente al Como 1907 de Italia, el de La Rinconada no participó. Tampoco lo hizo Horkas, ya que Carrión había previsto que Cillessen jugara todo el partido, pero era el tercero en discordia. Ataviado con la nueva camiseta gris de entrenamiento y un pantalón corto rosa, calentó junto al meta titular, pero después vio el partido en la grada bajo el intenso calor húmedo clásico en toda la costa de Málaga.

Cada día que pasa y el portero no está en un equipo nuevo perjudica a las dos partes, que asumieron desde hace tiempo que el lproceso será largo. Ahora podría ser tan largo como lo que tarde el Villarreal en vender a Jorgensen, pero el jugador tendría que ceder en su pretensión de ir al Betis. Si no lo hace, correría el riesgo de quedarse una temporada en blanco. Es el triste final de un meta que llegó al filial y que cuando dio el salto logró un playoff, un ascenso y una permanencia con un rol principal.