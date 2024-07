El fichaje de Sergio Ruiz se aleja: el Granada se remite a la cláusula

Sergio, otro prentendido por la UD Las Palmas en ese mercado, al igual que el extremo Nicolas Pépé, se aleja. Pese a que la entidad amarilla tenía avanzado un acuerdo con el jugador para que este volviera a la Isla y así continuar en Primera División, el Granada, el club con el que el de Astillero tiene contrato hasta 2026, se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, que en Segunda es de 6 millones de euros, una cantidad que el club isleño no está dispuesto a pagar.

Prácticamente desde que acabara la temporada pasada en la UD había optimismo con que tarde o temprano la operación terminaría por ejecutarse, pues entendían que el club nazarí se sentaría a negociar un precio bastante inferior al de la cláusula, sin embargo, los dirigentes se han mantenido firmes y, al menos por ahora, no darán su brazo a torcer, ni cederán hasta lo que pretende pagar la UD, en torno a un kilo y medio o dos.

El Granada, que vendió a Bryan Zaragoza por 15 millones el verano pasado, más una cantidad añadida porque se fue a Alemania en el pasado mercado invernal y no al final del curso, está boyante a nivel económico y no necesita vender a sus jugadores por menos de lo que valen sus rescisiones. Como mucho cederían algo, pero no mucho.

Ante ese panorama, la dirección deportiva amarilla peina el mercado nacional e internacional en busca de un mediocentro que pueda desempeñar funciones parecidas a las de Sergio Ruiz, quien, por otra parte, aseguró recientemente estar feliz con su familia en Granada, si bien, estaba dispuesto a regresar a Gran Canaria, de donde se fue en noviembre de 2022, un mes antes de que acabara su contrato de cesión, por un problema de salud mental.

El centrocampista, más tarde

Miguel Ángel Ramírez avanzó ayer que la llegada del centrocampista no sería próxima, como tampoco la del central –al contrario que el delantero y el extremo, Oli McBurnie y Adnan Januzaj, respectivamente, que serán anunciados en las próximas horas–. De alguna manera, la salida de Coco y la imposibilidad de fichar a Sergio Ruiz cogió despistada a la dirección deportiva, que ahora busca contrarreloj.

El centro del campo, sin embargo, es la posición mejor cubierta del equipo, con Fabio, Campaña, Kirian, Loiodice, Javi Muñoz, Iván Gil, Manu Fuster y Moleiro –Mfulu sigue en la concentración de Marbella, pero causará baja tarde o temprano, y Bassinga en principio jugará con el filial–. Pese a todo, Helguera y su equipo quieren reforzar la zona. Y no lo harán, salvo giro inesperado, con Sergio Ruiz. El Granada se ha puesto en su sitio.