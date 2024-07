El filtreo con la justicia de Ollie McBurnie, el último fichaje de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas ya tiene dinamita arriba: el delantero escocés Ollie McBurnie. El atacante llega libre procedente del Sheffield United, donde la temporada pasada jugó la Premier League y quedando último en la tabla clasificatoria.

Jugó las últimas cinco temporadas en el club del corazón de Reino Unido y la pasada campaña jugó 23 partidos -dos de F.A CUP y Carabao- y marcó 6 goles en 21 partidos disputados en la competición doméstica.

Pero el paso del escocés por Sheffield está manchado por un traspiés con la justicia.

En 2020, el delantero, en ese entonces con 24 años de edad, admitió el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol ante el Tribunal de Justicia de Leeds y fue condenado con una pena de prohibición de conducir durante 16 meses.

La policía detuvo a McBurnie en la madrugada del 19 de octubre de 2019 cerca de su casa en Garforth y el futbolista duplicó la tasa de alcohol permitida por la ley britránica.

El fichaje de la UD Las Palmas conducía su Audi R8 -un coche valorado en 200.000 euros- y salió a gran velocidad de una gasolinera lo que llamó la atención de los agentes policiales.

"Condujo a una velocidad considerablemente idiota en una carretera donde se podía ir a 20 km/h", recogió el atestado policial.

Audi R8 / La Provincia

Había ido a la gasolinera a comprar unos cigarrilos, a pesar de no fumar, y "eran para una amiga con la que estaba y no me di cuenta que había bebido más alcohol que el permitido".

El futbolista se declaró culpable en la víspera del juicio. "Se encuentra en esta situación por tratar de ser útil, y fue bastante tonto en esas circunstancias. No estaba pensando con claridad y se disculpa por eso, y está genuinamente arrepentido por los problemas que ha causado", dijo en ese entonces su abogado en unas declaraciones recogidas por Sky News.

Al declararse culpable la condena se le redujo en una multa del 5% de su salario que por ese entonces era de unas 30.000 libras semanales -unos 35.000 euros semanales-. Además que tuvo que pagar los costes del proceso judicial y la prohibición de conducir durante 16 meses. Otra pena que redujo en un año al completar un curso de rehabilitación para conductores.