Sandro, delantero de la UD Las Palmas: “Debemos cambiar la forma de atacar, ser más ambiciosos”

¿Cómo va esa pretemporada? ¿Se hace dura?

Muy bien, trabajando duro, cogiendo los conceptos nuevos, una manera nueva de jugar. Nuevo míster, mucha gente que ha llegado. Intentamos asimilar todo lo más rápido posible. En este sentido, tenemos la suerte de contar con un vestuario muy bueno e intentamos que todos se adapten pronto para hacer un equipo fuerte, porque afrontamos una temporada muy ilusionante con el reto de mejorar lo que hicimos la campaña anterior, que creo fue muy bueno.

El Como italiano (derrota por 2-1) y el Al Sadd catarí (empate a cero) ha sido los primeros test de esta fase de preparación, ¿qué sensaciones le ha dejado el equipo?

Creo que el martes, ante el Al Sadd, se vio mejor al equipo. Llevamos solo dos semanas entrenando, cogiendo la forma física y adaptándonos a una manera de ver el fútbol diferente, a otros conceptos, y a los nuevos compañeros. A estas alturas creo que el equipo está bien, la actitud del técnico y de su equipo de trabajo es muy positiva, nos trasmiten muchísima confianza. Hay que tener confianza en el trabajo que estamos haciendo y prepararnos porque viene una temporada ilusionante y cargada de retos.

¿Y en lo personal qué espera Sandro de este nuevo curso, después de una temporada pasada en el que, quizás, los problemas físicos le impidieron estar al nivel que hubiera deseado?

Empecé así, así. Encadené una par de semanas sin poder competir por las lesiones. A partir de diciembre me encontré bien físicamente y pude acabar bien. En los últimos años me han lastrado las lesiones, pero estoy con ganas, tranquilo, no le tengo miedo a las lesiones. Estoy preparándome bien, trabajando muy duro físicamente para aguantar la temporada, para ayudar al equipo, para dar lo que me pida el entrenador. Intentaré marcar goles, que es lo que se me pide.

Después del lastre que supuso la falta de gol el ejercicio anterior, han llegado refuerzos para el ataque como Jaime Mata, Iván Cédric y el escocés Oli McBurnie...

Creo que la temporada pasada teníamos una forma de jugar donde, quizás, le dábamos más importancia a tener el balón, a tener el control del partido en muchos momentos, para así poder crear ocasiones. Este año se va a ver una cosa diferente. Sobre los refuerzos, todo lo que sea sumar para el equipo, pues bienvenido sea. Seguro que vamos a tener una competencia sana. A Jaime -Mata- lo conozco perfectamente de mi etapa en Getafe, y sé que es un jugador que va a aportar tanto dentro como fuera del campo, porque tiene experiencia y galones. La competencia va a ser buena para que cada uno dé su mejor versión.

Con Carrión, como usted apunta, habrá variaciones tácticas con respecto a Pimienta. En el caso de los delanteros, como es su caso, ¿qué les pide?

No le voy a comentar las cosas que el míster habla con nosotros, son otras maneras de ver el fútbol, y nosotros tratamos de asimilar esos conceptos que él tiene e intentar trasladarlos al terreno de juego. Al final si uno de los delanteros marca 14, 13 o 10, pues estaremos más cerca de lograr el objetivo.

¿Qué diferencias reseñables existen entre Carrión y Pimienta?

Personalmente, son muy parecidos; Carrión se trata de una persona muy cercana, él y su equipo transmiten muchísima confianza y tranquilidad. Nosotros tratamos de prepararnos bien, de entrenar a tope para llegar al primer partido de Liga ante el Sevilla al mejor nivel posible.

¿Cómo está viendo la adaptación de los nuevos?

Los veo bien. Cuando llega gente nueva, los veteranos, los que llevamos aquí tiempo, intentamos a que esa adaptación sea rápida. El club ha traído a gente espectacular, no solo en lo futbolístico. El aspecto personal es algo importantísimo dentro de un grupo. Ayuda mucho tener un grupo unido para cuando llegan los momentos difíciles en la temporada. Es cierto que hay bastantes de estos jugadores que debutan este año en Primera, pero los veteranos estamos para apoyarlos y arroparlos cuando lleguen esos momentos complicados. Tenemos un vestuario buenísimo y creo que ya están adaptados, veo que se encuentran a gusto y están contentos.

Casi la totalidad de los fichajes, futbolísticamente, se amoldan al estilo que la UD ha promulgado durante muchos años, de buen trato con el balón. Supongo que esto ayuda a la adaptación de los fichajes.

El club lo ha hecho muy bien. Lo tiene muy arraigado. Sabe que cualquier entrenador que venga le debe gustar tener la pelota, el juego combinativo y vistoso. En mi opinión, esta temporada debemos cambiar la forma de atacar, tenemos que ser un equipo más ambicioso que la temporada pasada, y a marcar goles, ir a ganar. Y al igual que los técnicos que llegan, los futbolistas deben ser de ese mismo corte. Se han hecho muy buenos fichajes, con mucha calidad.

La pasada campaña, el equipo tuvo dos caras diametralmente. Se vio cerca de los puestos europeos y luego un desplome tremendo que hizo que no se certificara la permanencia hasta la penúltima jornada. ¿Qué análisis hace?

Esto es Primera División y todos aprietan. Parecía fácil lo que estábamos haciendo al principio, estábamos muy bien; luego se bajó el listón, no sé la razón concreta. Pero repito es Primera División y la exigencia es máxima. Lo que hicimos al principio de temporada era muy difícil, pero nunca perdimos de vista nuestro objetivo, la permanencia, y al final lo conseguimos.

Y para la próxima campaña, ¿qué espera?

Mejorar todo lo bueno que hicimos la anterior. Intentar pelear por estar lo más arriba posible, para agradar a la afición, que es muy importante para nosotros. El año pasado nos dio mucho aire en unos momentos complicados, estuvieron con nosotros en situaciones difíciles que se dieron al final de la temporada.

