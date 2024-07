Las Palmas presiona para las salidas de Sory Kaba y Mfulu

Pasan los días y aún quedan salidas por concretarse en la UD Las Palmas. No hay ninguna prisa en el club, pues el verano es largo y los dirigentes están seguros de que todos los que quieren que se vayan se irán, como suele suceder, pero en el día a día algo debe de afectar que tres jugadores no participen en los partidos. La última medida de presión del club fue ordenar a Luis Carrión que no contara con Sory Kaba ni con Omenuke Mfulu, que sí actuaron en el primer amistoso de la pretemporada, el sábado pasado frente al Como 1907 de Cesc Fábregas.

Ambos jugadores vieron el segundo encuentro de preparación, anteayer contra el Al Sadd catarí de Rafa Mujica, en la grada del Marbella Football Center, ataviados con la indumentaria de la UD Las Palmas pero sin botas, con playeras, apartados. En la misma situación se encuentra Álvaro Valles, que en su caso ni siquiera actuó en el primer choque.

Ninguna de las tres salidas se aventura sencilla. Kaba, cuyo representante, Luis Alonso, estuvo presente el martes en el partido e incluso observó la segunda parte juntó a su representado, rechazó recientemente marcharse a Turquía y a Grecia, países de donde recibió el interés de algunos equipos, pero sin ofertas concretas.

El guineano lo tiene claro: prefiere irse a un sitio más cercano e Inglaterra, en concreto la segunda categoría, la Championship, aparece como su mejor opción. El West Bromwich Albion que dirige el español Carlos Corberán, que estuvo en la lista de Luis Helguera como alternativa a Carrión, es el que más interés ha puesto, pero también el Sheffield United y el Cardiff, precisamente el equipo en el que jugó, cedido por el Midtjylland, antes de recalar en la UD, donde apenas tuvo participación el curso pasado con Xavi García Pimienta.

Cobrar todo

El caso de Mfulu es distinto, toda vez que el futbolista no tiene tanta prisa como Kaba por marcharse y está a la espera de que le llegue una buena oferta para salir. En cualquier caso, tal y como sucediera con Álvaro Lemos, no está dispuesta a perdonar ni un euro del año que le queda en la UD, o cuanto menos espera cobrar casi la totalidad del mismo.

El todavía primer capitán amarillo, hasta la nueva votación, entiende espera que le pueda llegar una propuesta que le permita cuanto menos mantener el mismo nivel salarial que en la UD o incluso superarlo. Si finalmente no es así, ofertas de equipos de Segunda División en España no le faltarán. De hecho, ya varios conjuntos quisieron hacerse con sus servicios en el pasado mercado invernal y García Pimienta, que sólo le incluyó durante una parte del partido del Bernabéu y un rato en San Mamés en toda la temporada, no le dejó salir.

Valles por su parte, se encuentra en una encrucijada mucho peor, aunque tarde o temprano saldrá de la UD. El portero tiene un acuerdo con el Real Betis, adonde quiere ir desde hace meses, sin embargo, el club verdiblanco sólo pone cuatro millones por su traspaso y no está dispuesto a subir su oferta. La UD aceptó una del Olympique de alrededor de 10 kilos, pero el de La Rinconada bloqueó la operación con un pretensión económica desorbitada.

Un tercera vía podría abrirse si Jorgensen, a partir de un efecto dominó, saliera del Villarreal, que quiere venderle a toda costa este verano. Si eso sucediera, la entidad de La Cerámica estaría dispuesta a ofrecer seis millones por el portero amarillo, quien a su vez valoraría esta opción porque su premisa, por encima de todo, es quedarse en España.

El último en Marbella

Ninguno de los tres descartados por la UD participará esta tarde (18.00 horas, Televisión Canaria) en el último partido amistoso en Marbella, frente al Granada CF del técnico Guillermo Abascal, que regresa a España después de una etapa de varios años en el Spartak de Moscú.

Varios jugadores de la UD Las Palmas han sufrido diarreas estos días y uno incluso ha tenido fiebre. En cualquier caso, todos esperan estar disponibles, incluidos Moleiro, Loiodice y Álex Muñoz, que no jugaron el martes por molestias musculares. La carga de trabajo es mucho mayor que con García Pimienta y eso pasa factura. Mañana, a Italia.

