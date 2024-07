La UD Las Palmas juega, pero no remata (1-1)

La UD fue mejor, pero no ganó. El fútbol volvió a demostrar que no siempre vence el que más ocasiones crea, y que si un resultado permanece ajustado durante mucho tiempo puede igualarse en cualquier momento. Algo así sucedió en el último amistoso de Las Palmas en Marbella, de donde el equipo amarillo se va sin ganar. Una derrota contra el Como (1-2), un empate con el Al Sadd (0-0) y otra igualada frente al Granada (1-1) es el balance de un equipo en construcción, que se mostró muy vertical y que dejó su mejor versión de las tres ante el cuadro nazarí, al que se adelantó en el minuto 18 gracias a un gol de Cédric, que suma méritos para quedarse (marcó los dos de la UD en el 'stage'), pero al que no remató. Tal circunstancia fue letal: Faye equilibró el marcador en el 89 y fin de la historia.

Carrión apostó por Cillessen en la portería, con Marvin, Herzog, Mika Mármol y Benito en la defensa; con Fabio y Javi Muñoz en el doble pivote; con Pejiño y Manu Fuster en los extremos, con Moleiro en la mediapunta y con Cédric en la delantera. El hispano-camerunés, a quien la dirección deportiva fichó como una apuesta más de futuro (dos temporadas más otras dos opcionales) porque apenas participó el curso pasado con el Valladolid, volvió a ver portería, esta vez por más demérito del rival que por mérito suyo.

Pero para ese entonces la UD había gozado ya de las ocasiones suficientes como para haberse adelantado antes, como por ejemplo con un chutazo de Pejiño al más puro estilo suyo, tras una incursión desde la derecha hasta el centro, que se estrelló en el poste derecho de Marc Martínez, o con un par de asociaciones explosivas entre Moleiro y Marvin con disparo y centro del lateral que no acabaron en gol de milagro. Quizá la mejor inversión de la entidad este verano haya sido la del mallorquín, que si fuera más preciso en sus pases, quizá no estaría aquí.

Las Palmas estaba bien y merecía el gol, pero como el fútbol es como es, este llegó de la manera más inesperada, con una cantada monumental de Marc Martínez, a quien un bloqueo mental le hizo dejar correr el balón en vez de despejarlo tras el pase de un compañero y propiciar el gol de Cédric, que le presionó hasta que lo ahogó en la portería y cuando el meta quiso patear, el rechace era una evidencia (18').

La UD era dominadora absoluta, con Moleiro y Marvin en plan estelares. Otra cabalgada de ambos, iniciada por el tinerfeño, que en la mediapunta ha encontrado la felicidad, y culminada por el mallorquín acabó sin rematador. Posteriormente, en el 43', el cuadro amarillo pudo marcar el segundo en una doble ocasión que no fue gol por muy poco. Primero Benito percutió por la izquierda para poner un pase atrás que Cédric no remató por milímetros; luego, Moleiro dejó solo a Javi Muñoz, que venía desde atrás, pero el disparo del madrileño lo rechazó Marc Martínez con la pierna.

Del Granada se supo muy poco a nivel ofensivo. Entre transición y transición de Las Palmas, alguna subida por la derecha de Ricard generó cierta inquietud en algún centro, pero poco más. Weissman y Uzuni apenas contactaron con el balón, y Sergio Ruiz, el deseado por la UD para el centro del campo, tampoco: no dejó ninguna arrancada de las suyas con el balón en los pies.

La superioridad de la UD continuó en la segunda parte pese a que el equipo cambió por completo. Un once nuevo, una misma idea. Con Kirian y Loiodice al mando ahora, incluso ganó en control, si bien no perjudicó a la verticalidad del equipo. Asociaciones vertiginosas y pases rápidos para avanzar caracterizan entre otras cosas a este nuevo equipo de Carrión.

Dos centros laterales en los primeros 20 minutos del acto final supusieron las dos mejores ocasiones. Ambos fueron puestos desde la izquierda por Sinkgraven, que el martes ya había puesto un gran balón a Mata volvió a hacerlo, solo que el delantero remató mal, con la rodilla. Luego envió otro a Marc Cardona, pero cabeceó demasiado forzado.

El Granada no cambió al grueso de su equipo hasta la hora de juego y sus prestaciones, que ya habían sido pocas, fueron menos. A cada intento deslavazado por dañar a la UD le venía de vuelta un ataque. Con algo más de espacios, Las Palmas estuvo muy cómoda, con el triángulo, Kirian, Loiodice Iván Gil al mando de las operaciones. Este último busco el gol desde lejos un par de veces, pero el primer tiro, con la derecha, le salió centrado y el segundo, con la izquierda, desviado. Si Maneja bien las dos piernas y eso es una gran virtud.

Si Cillessen se fue sin una sola parada, y casi sin una sola intervención, al menos Horkas, dañado por un golpe en una de las mejores acciones del Granada en el tramo final, sumó una de las primeras después de un chut desde lejos de Pablo Saenz. Poco después, en otro centro, estas vez desde la derecha y de Mata, que había caído por ahí, Sandro estuvo a punto de marcar con un tiro con la derecha, pero Luca Zidane hizo una gran parada.

Había desaprovechado tanto la UD oportunidades para aumentar su ventaja que lo que sucedió, como pasa a menudo, es el empate del rival, tras un gran centro de Grau desde la izquierda que remató Faye, un gigante entre Álex Suárez y Clemente, para sellar el empate con un cabezazo inapelable que superó a Horkas. Era el minuto 89 y la UD habría de gozar de una nueva ocasión clara para empatar después de un caño de Sinkgraven y posterior pared con Marc Cardona, pero el neerlandés prefirió dar un pase atrás a Mata en vez de tirar y la tiró por la borda. Fue mejor Las Palmas, pero no ganó. Con algo en juego habría dolido mucho más. Vale para aprender.

Ficha técnica.-

(1) UD Las Palmas: Cillessen, (Horkas, 46') Marvin (Viti, 46'), Herzog (Álex Suárez, 46'), Mika Mármol (Clemente, 46'), Benito (Sinkgraven, 46'); Fabio (Kirian, 46'), Javi Muñoz (Loiodice, 46'); Pejiño (Marc Cardona, 46'), Moleiro (Iván Gil, 46'), Manu Fuster (Sandro, 46'); y Cédric (Mata, 46').

(1) Granada CF: Marc Martínez; Ricard, Insua, Ignasi Miquel, Neva; Melendo, Sergio Ruiz, Gonzálo Villar, Jozwiak; Weissman y Uzuni. También jugaron Luca Zidane, Rubén Sánchez, Óscar, Rubio, Brau, Hongla, Pablo Saenz, Rodelas, Faye, Masllorens y Corbeanu.

Goles: 1-0.- (18'): Cédric; 1-1.- (89'): Faye.

Árbitro: Pablo Morales Moreno. Amonestó a Pablo Saenz y a Hongla, del Granada.

Incidencias: tercer partido de la pretemporada de la UD Las Palmas, disputado en el 'Marbella Football Center' antes unos 300 espectadores.