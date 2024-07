Januzaj le tiene ganas al Sevilla en el estreno liguero: "Voy a marcar la diferencia"

Adnan Januzaj tiene ganas de venganza con el Sevilla, el equipo que le fichó hace dos temporadas atrás a coste cero después de que el internacional belga no quisiera renovar con la Real Sociedad en un intento de dar un paso adelante en su carrera que no se llegó nunca a producir y que mantuvo al nuevo extremo de la Unión Deportiva en una situación de prácticamente olvidado en el Ramón Sánchez Pizjuán.

«Voy a estar 100% disponible, da igual cómo sea, pero voy a estar ahí para marcar la diferencia», exclamó Januzaj al preguntarle sobre si el Sevilla le había impuesto la conocida como cláusula del miedo, que impide que los jugadores cedidos compitan contra los equipos desde donde se le envían a préstamo a un rival.

El belga dejó cierta clarividencia en que está molesto con el club hispalense. El mismo que todavía se está haciendo cargo del 60% de su ficha y que asciende a unos tres millones brutos de los cinco que se le firmaron cuando cambió Donosti por Sevilla hace dos temporadas atrás.

Después de aterrizar en Andalucía en 2022, jugar seis partidos (dos de liga, tres de Champions y uno de Copa del Rey) la primera campaña y salir cedido en el mercado de invierno rumbo al Başakşehir de Turquía, donde disputó 11 partido de Liga y cuatro de Copa; regresar de nuevo al Sánchez Pizjuán y tan solo acumular 11 duelos más con la camiseta rojiblanca (ocho ligueros y tres coperos), el paso por el conjunto hispalense se podría catalogar con muchas turbulencias.

Hablará en el futuro

«No es que triunfase o no allí. Las cosas que han pasado las hablaré en el futuro, ahora quiero hacerlo en el campo, que es donde se dicen las cosas y luego en el futuro hablaré sobre lo que pasó», respondió Adnan en referencia a las voces que le criticaban una actitud impasible en la campaña y media que defendió los intereses del equipo de Nervión.

Aun así, el ex jugador del Manchester United o Borussia Dortmund, después de terminar la pasada campaña en el absoluto ostracismo y con Quique Sánchez Flores expresando publicamente que no jugaba porque no alcanzaba «el listón», tiene ganas de recuperar su mejor versión.

«Puede ser un año bonito por la calidad que hay en el grupo y, por lo que he visto en los entrenamientos, es ilusionante», avanzó el extremo ayer en su primer día ante los medios de comunicación enBarranco Seco, todo ello después de haber cerrado su cesión en un tiempo récord y que se gestó con el aval de viejos conocidos de la casa amarilla.

Recomendado

Al comenzar la actual pretemporada con el Sevilla, en la que se difundieron algunas fotos en las que la persepectiva le jugaron una mala pasada al parecer que estaba pasado de peso, nada cierto como se pudo comprobar ayer en Barranco Seco con una figura estilizada, el jugador tomó contacto con el ex entrenador de la UD, Xavi García Pimienta.

Cuestionado sobre si habló con él sobre lo que se iba a encontrar en la Isla, el belga afirmó el consejo. «Fui a hablar con él, claro. Me comentó que este era muy buen sitio para aprovechar mi calidad y mi fútbol. Me apetece demostrar a la gente lo que puedo hacer porque solo tengo 29 años y estoy en el mejor momento de mi carrera», reforzó el extremo.

También afirmó que hablón con ex compañeros de la Real Sociedad como Alberto De la Bella y Willian José y le recomendaron fichar por Las Palmas, un equipo al que le anotó un tanto con la camiseta txuri-urdin en 2017, que no recuerda «porque hace muchos años» de ese tanto, pero lo que sí se le quedó en la memoria es que contra la UD «había que correr mucho detrás de ellos».

Marcó a la UD

Gol que anotó como extremo izquierdo en la Real y por ende se le cuestionó sobre dónde le gustaría jugar como amarillo y si Luis Carrión ya había tenido esa charla con él. «Soy un jugador al que le gusta jugar en cualquier posición de ataque: izquierda, derecha, de 10. Soy un futbolista polivalente. Me siento cómodo en cualquier posición en la que pueda ayudar al equipo», añadió, sin revelar la charla con el entrenador catalán.

En principio el belga, en caso de que recupere esa mejor versión de la que ayer indicó que no está tan lejos de aparecer, apunta a ser el dueño de la banda derecha en la zona de ataque. Una zona que ha ocupado durante la pretemporada Cédric en el primer partido contra el Como; Iván Gil frente al Al-Sadd; Pejiño en los cuatro disputados;y Marc Cardona frente al Granada y el Inter de Milán. Numerosas variantes con las que tendrá que pelear Januzaj.