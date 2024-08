McBurnie no se marca un Munir: "No prometo goles y encajo en el estilo de la UD Las Palmas"

Oli McBurnie quiere convertirse en el Araujo escocés. El Braveheart amarillo del Roque Nublo. El conocimiento de su hermano pequeño y una zoom call de Luis Helguera. El exdelantero del Swansea, donde coincidió con Roque Mesa Quevedo, no se marcó un Munir y elude dar una cifra de tantos en este curso -el marroquí prometió trece tantos hace un año en su presentación y acabó con tres tantos-.

La anécdota fue que desveló que no conoce a Vinny Samways, mítico jugador de la UD inglés y que militó en la década de los noventa en la formación grancanario y fue icono de una época.

Confía en estar mañana a las órdenes de Luis Carrión en su estreno de amarillo en el amistoso ante el Al-Shabab en el Estadio de Los Cuartos de La Oratava. Además, advierte que encaja en el fútbol poético de Carrión. Por su parte, el director deportivo Luis Helguera lo etiquetó de "ariete clásico", pero que luce "mucha energía". Firma por tres temporadas y está representado por Stellar Group, la misma agencia que Sory Kaba.

El pistolero de todos los estilos

McBurnie relató que conoció la noticia del interés de la UD y de Helguera hace "tres semanas". "Supe del interés de la UD hace unas tres semanas y comenzamos a hablar. Contactamos con la dirección deportiva. Ahora estoy muy emocionado de estar aquí. Hablé con Luis que me avanzó que puedo encajar en el proyecto que se está gestando y que también tengo el visto bueno del entrenador". Sobre la cuestión de su aportación, detalló que no está para dar cifras. "No prometo un número de goles. Solo ayudar al equipo en todo lo que pueda para ganar encuentros".

Se estrena en la competición española y lo hace sin miedo a sus 28 años. "Es mi primera experiencia en España. He jugado en diferentes estilos. Pero estoy capacitado a la manera de Las Palmas, porque es similar al del Swansea [donde alcanzó su mayor cifra realizadora con 22 tantos en la segunda categoría británica].

Tiene ganas de conocer a la afición pío pío. "Sé que la afición de Las Palmas es ferviente y apasionada y que viene a empujarnos a todos los partidos". Alza la mano para estrenarse mañana ante el Al-Shabab en Tenerife. "Estoy preparado, me he entrenado con el Sheffield. Y sé que mi misión en el equipo será marcar goles, soy el delantero que viene a ello".

El acto contó con la presencia de Deivid y Vicente Gómez. "Soy un delantero clásico, pero creo que puedo ayudar al equipo en varios aspectos del juego. Me considero completo, atesoro más condiciones".

Completó toda la pretemporada con el Sheffield y el físico no será un problema. "Me dejaron hacerla entera sin problemas". "Sabía que de la Liga porque mi hermano pequeño sigue mucho la competición y cuando se enteró que venía a Las Palmas, ya me dijo que tiene una gran afición; siempre están encima del equipo".