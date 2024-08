Nuke Mfulu: "No esperaba salir así de la UD Las Palmas, prefería haberlo hecho jugando"

Deja el club después de tres años en la Unión Deportiva en los que su trayectoria en el club ha sido una montaña rusa . Empezó siendo un baluarte en el centro del campo, continuó con la confianza de García Pimienta y ya por último estuvo una temporada casi sin jugar. ¿Cómo ha vivido este tiempo?

De forma espectacular. Al nivel personal, desde el primer día la gente de aquí me recibió genial a mí y a mi familia. El club también. Empecé bien con Pepe Mel, me sentía cómodo en el vestuario y en la ciudad y creo que eso se notó en la forma de jugar. Después cuando vino Pimienta seguimos igual, aún más en diría. Por eso no pensaba acabar de esta forma. Pero esto es fútbol y hay que estar preparado para estas cosas.

Dice que no esperaba salir de esta forma. ¿Entonces, cómo le hubiera gustado? ¿Ha sentido que no se le respetaba este último año?

Para todo futbolista lo mejor que le gustaría cuando deja un equipo es jugando y con éxitos. Lo tuvimos con la permanencia, pero no he jugado casi nada este año. Así que bueno... a veces en la carrera de un futbolista toca pasar estos momentos. No ha podido pasar así esta vez.

Era una persona de peso en el equipo y la afición le quiere. Así lo hemos visto en sus redes sociales desde ayer, lleno de mensajes de amor.

Siempre agradeceré a toda la Isla este amor que me han dado. Siempre lo he notado, pero con el anuncio de que me voy lo he notado más. Es una grata sorpresa todos estos mensajes, así que me puedo ir feliz por este lado.

Hablando de lo que supone llevar el brazalete de capitán. Era el segundo tras una leyenda del club como Jonathan Viera. ¿Esto le daba confianza?

Teníamos un gran capitán con él. Como tú dices, era una gran leyenda en la Isla y eso se veía en el vestuario. Al final ha tenido que irse, el segundo era yo, así que me tocó serlo. Fue algo que nunca busqué, pero al final los compañeros me eligieron. Intenté ser el mejor capitán posible para ellos.

La temporada pasada fue convulsa en cuanto al brazalete. Viera se fue, Pimienta se olvidó de usted, Fabio estaba lesionado y Benito tampoco jugaba mucho. ¿Cree que faltó un capitán, un líder que diese la cara en el peor momento del equipo cuando empieza la mala racha y que acabó con 14 partidos sin ganar?

Bueno, eso no lo sé exactamente. Yo estaba preparado para ayudar fuera del campo a los compañeros. Y también dentro. Estaba jodido porque estaba más tiempo en el banquillo o en la tribuna. En este momento creo que era Kirian el que tenía el brazalete. Creo que lo hizo bien. No sé si es falta de liderazgo o qué. No tengo una explicación para esta situación.

Ahora se ha dicho que volverá a ser el vestuario el que decida quién va a formar la jerarquía de la capitanía. ¿Ve a alguien preparado para ser el siguiente Nuke en el vestuario?

Hay muchos líderes en el equipo. Hay muchos jugadores que tienen bastante experiencia en la Unión Deportiva. Está Kirian, Fabio, Álex Suárez, Enzo también lleva tiempo. Hay muchos que serían capaces de asumir este rol.

¿Con qué momento de los últimos tres años se quedaría?

Con el ascenso, sin duda. Es lo mejor que nos puede pasar como jugador porque es una sensación muy alegre y muy complicada de que te pase en tu carrera. Lo conseguimos con una buena posición en un campeonato que fue muy largo. Cuando llegó el premio no hay nada igual que esa sensación. Encima lo celebramos con la ciudad. Fue algo genial.

De esa plantilla del ascenso, tanto usted como otros jugadores como Eric Curbelo o Álvaro Lemos, fueron importantes a lo largo del campeonato. Sin embargo, la pasada temporada perdieron su estatus. Ellos ya dijeron que García Pimienta no habló con ellos en ningún momento. ¿Con usted qué pasó? ¿Le dio alguna explicación de su situación?

No, no. Fui yo el que fui a por él para hablar. No para explicar por qué no juego, porque era decisión suya. Quería saber un poquito lo que había. No jugaba y no tenía ninguna comunicación de él. Fue solo para saber qué estaba ocurriendo. En ningún momento pregunté que por qué no jugaba o por qué estaba haciendo eso. Era su decisión y la aceptaba, no por otras cosas. Si creía que había mejores que yo en mi posición ya está.

En el mercado de invierno pasado estaba a punto de salir. Se le preguntó a Pimienta si tuvo una conversación con usted previa a la Copa África en la que contaba con usted. Él dijo que sí, pero a la vez, el club también le daba opción a salir. ¿Cómo vivió aquellos días en los que parecía que se iba, que se quedaba...?

La verdad es que tuve charlas con el míster y con el director deportivo. Ellos me dijeron que había clubes que estaban interesados en mí para ese mercado de invierno, pero que él [Luis Helguera] era mejor que me quedara en el club. Que si yo quería irme tampoco me iba a cerrar las puertas porque entendía que si no jugaba me quisiera ir. Pero por él, que me quedara. Con el míster no hablé de esta situación.

Hablando de esta temporada. Llega Luis Carrión y se comenta que usted es del agrado del nuevo entrenador, que le convenció en la pretemporada e incluso juega el primer partido de Marbella contra el Como. ¿Cree que hubiera tenido opción de jugar con Carrión?

He hablado un poquito con él y me ha parecido buena persona y buen entrenador. Me parece que tiene unas cualidades humanas increíbles. Él me dijo que estaba contento con lo que estaba haciendo entrenamientos. Del partido no sé que opinión pudo tener, pero yo me sentí bastante bien. Pero bueno... estaba casi arreglado que tenía que marcharme antes de que él llegara al club, así que había pocas cosas que pudiera hacer.

En lo que ha visto estas semanas, ¿le convence el equipo? ¿Cuáles cree que son las debilidades del equipo?

No sé... es complicado tener una opinión definitiva con la pretemporada. Es el momento de trabajar y coger los conceptos del entrenador, que son muchos cambios. También en la plantilla, que hay 10 jugadores nuevos. Entonces es difícil quedarse con algún punto débil. Hay cosas mejorables, claro, pero los jugadores están dispuestos a entender la nueva propuesta del míster. Creo que va a ir bien.

Rescindido ya con la UD. Ahora le falta la firma, pero imagino que ilusionado con el proyecto de un histórico [en referencia al Deportivo de la Coruña] y pensando en regresar a Primera. No sé si el club ya le ha trasladado este objetivo en la negociación...

Hasta que nada está firmado de esto no puedo decir nada. Estamos esperando por el club, que tiene un proyecto importante. Si me toca volver a Segunda División, claro que la misión va a ser ascender. Ya lo he hecho dos veces en España con mis dos ex clubes [Elche y Las Palmas]. Antes de venir a España también había ascendido. Sería más un objetivo personal, me encantaría volver a ascender porque sería cumplir un sueño otra vez.

¿Siente que los clubes le valoran como un jugador para estos retos de ascenso?

[Ríe] Bueno, no sé si es así. Llevo ya dos y ya sé lo que supone a la ciudad, a los clubes y a uno mismo. Así que si vuelvo a Segunda División me encantaría que esto ocurra.