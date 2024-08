La revolución total de Carrión

A doce días del estreno liguero ante el Sevilla FC (viernes 16 de agosto, 20.30 horas, DAZN y Gol TV), el once tipo de Luis Carrión (Barcelona, 45 años) es una incógnita. Ha dirigido a la UD Las Palmas en seis contiendas en el laboratorio veraniego carry on y no hay repetido propuesta inicial en sus 26 días de mandato. Seis pulsos, dos victorias, dos derrotas y dos empates. Ocho goles y siete en contra.

Falta medirse a la UD Tamaraceite (jueves, 12.00 horas) en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y la visita al Liverpool en Anfield Road a puerta cerrada (domingo, 17.00 horas). Los Reds se presentan ante sus aficionados el mismo día (12.30) ante el Sevilla del extécnico pío pío Pimienta. Dos horas y media después, turno para los amarillos en ese templo de leyenda ante un rival plagado de suplentes y rostros del filial.

Con la lesión muscular de Pejiño, rotura muscular que le deja KO hasta final de septiembre y que se pierde cinco contiendas como nota negativa, en el nuevo reino táctico no hay favoritos. La primera pista de la revolución carry on es el reparto de minutos. Registro solidario. Todos enchufados, todos comprometidos –salvo los casos de Valles y Kaba que figuran en la operación salida–. Aquí radica una diferencia importante en relación a Pimienta, que se casó con una nómina de trece jugadores –Valles (3.264’), Álex Suárez (2.566’), Munir (2.469’), Kirian (3.216’), Sergi (2-816’), Javi Muñoz (2.646’) o Mika (3.181’) ilustran esa categoría–. No miró más allá de su guardia pretoriana y eso generó un incendio en la caseta que se estiró tres meses. Curbelo, Kaba, Nuke o Aarón no tenían relación con Pimi. Con doce fichajes, Carrión precisa de la complicidad de todos. En ese reparto de minuto, los recién llegados Januzaj y Oli McBurnie han dejado gratísimas sensaciones en las dos últimas victorias ante el Al-Shabab (2-1) y el Sur Yaiza (4-0).

El extécnico del Oviedo fundamenta su rigor en el 4-2-3-1. Ante el Como, en el primer pulso del verano, formó con Cillessen, Marvin Park, Herzog, Mika, Álex Muñoz, Campaña, Mfulu, Ale García, Moleiro, Fuster y Cédric. El centrocampista de la RD del Congo rescindió. En el resto de cinco contiendas –ver gráfico inferior–, una relación de sociedades y parejas.

Ante el Al-Sadd (0-0), formó con Dinko, Viti, Suárez, Mika, Sinkgraven, Kirian, Campaña, Gil, Javi Muñoz, Sandro y Mata. En el empate ante el Granada (1-1): Cillessen, Marvin Park, Herzog, Mika, Benito, Fabio, Javi Muñoz, Pejiño, Moleiro, Fuster y Cédric. Para padecer al Inter (3-0), una nueva fórmula: Dinko, Viti, Herzog, Mika, Sinkgraven, Kirian Rodríguez, Enzo, Marc, Moleiro, Fuster y Mata. Ya en Tenerife, ante el Al-Shaban una propuesta con aroma a titular: Cillessen, Marvin, Suárez, Mika, Álex Muñoz, Kirian, Javi Muñoz, Pejiño (que fue sustituido por Januzaj), Moleiro, Fuster y Mata. En el último pulso ante el Sur Yaiza (4-0), jugaron de inicio: Dinko, Suárez, Herzog, Muñoz, Benito Ramírez, Campaña, Enzo, Januzaj, Bassinga, Sandro y Oli McBurnie. El escocés participó en la acción del tercer tanto y fue ovacionado por el millar de fieles.

Una pizarra más moldeable y la velocidad por bandera. Sandro Ramírez (2), Cédric (2), Álex Muñoz (1), Januzaj (1), Fuster (1) y Bassinga (1) son los realizadores. Suárez como lateral derecho, Muñoz de central zurdo y el juego de las parejas en la dirección. Kirian-Javi, Enzo-Campaña...Por los costados, un Januzaj inspirado o el olfato de Sandro. En el casting del nuevo, Oli McBurnie y Mata deben luchar por un puesto –Cédric y Marc Cardona pueden caer a banda–.

En la pizarra atómica de Carrión, diálogo fluido con los jugadores y talante en la banda. Arista comedida. El capitán general es Suárez, que alecciona a sus compañeros. Las claves de la revolución del carry on. «Habla mucho y te convence desde la honestidad», desvelan desde la caseta.

