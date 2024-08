Januzaj, el doble mundialista

Adnan Januzaj ha convencido en los dos partidos de pretemporada que ha disputado. Frente al Al-Shabab anotó un tanto y contra el Unión Sur Yaiza dio una asistencia de lujo. Tiene ganas de demostrar que es el jugador que ha disputado dos mundiales con Bélgica. Una situación que solo conocen dos jugadores que han pasado por la UD. Robert Jarni (1998 y 2002) y Masoud Shojaei, con tres (2002, 2014 y 2018).

Adnan Januzaj es un jugador que da sensación que tiene espíritu Chanel nº 5. Calidad sobresaliente reservado para ocasiones especiales. El nuevo extremo derecho de la UD ya convence en los dos partidos que ha disputado en la pretemporada y recuerda al jugador que ha sido capaz de disputar dos mundiales de fútbo. Una condición que solo tres jugadores en la historia del club amarillo han podido hacer. Robert Jarni, con el mismo número de participaciones, y Masoud Shojaei, que supera a ambos con tres torneos jugados para su Irán.

Cuando la Unión Deportiva anunció la contratación de Januzaj hace apenas dos semanas atrás a muchos les sorprendió el movimiento y con la celeridad con la que se realizó al acordar su cesión y el pago del 40% de su ficha al Sevilla. Eso que se cataloga últimamente como un fichaje random.

Porque para muchos, el nombre de Januzaj recuerda al chico que sorprendió al fútbol internacional con la camiseta del Manchester United cuando David Moyes le dio la alternativa con 18 años, que posteriormente encadenó una serie de cesiones hasta consolidarse en la Real Sociedad, y que por último se había venido abajo con su ostracismo en el Sevilla.

Un club al que parece que le tiene ganas como demostró el día de su presentación como nuevo jugador amarillo. «Voy a estar 100% disponible, da igual cómo sea, pero voy a estar ahí para marcar la diferencia» indicó el belga en referencia al estreno liguero contra el conjunto que le tiene a préstamo en la Isla y que no puso condición alguna para que no pudiera jugar. No hay cláusula del miedo.

Presentación del nuevo extremo de la UD Las Palmas, Adnan Januzaj / Andrés Cruz / LPR

Y con actuaciones como la que demostró contra el Al-Shabab en Tenerife, marcando un gol en un movimiento de puro depredador de área, y frente al Unión Sur Yaiza maravilló al público de Barranco Seco con una asistencia de lujo con el exterior de su bota directa a Sandro Ramírez para que batiera al conjunto conejero.

De jugar a este nivel, salvando las distancias del nivel de los dos sparrings de Las Palmas en sendos amistosos, Januzaj puede volver a alcanzar el nivel del extremo que estuvo presente en dos Copas Mundiales con los Red Devils.

Su primera aparición fue en Brasil 2014, cuando disputó una hora del tercer partido de la fase de clasificación frente a Corea del Sur con una Bélgica ya clasificada y que cayó contra la finalista Argentina en los cuartos de final.

Masoud es el jugador con paso por la UD que más mundiales ha jugado, con tres: 2006, 2014 y 2018

Cuatro años después, Adnan tuvo su gran noche en el Mundial de Rusia. Se le había brindado la misma situación que en Brasil y en el tercer encuentro, el cuadro belga se jugaba ser primera de grupos con Inglaterra. Roberto Martínez apostó por él para dar descanso a los Hazard, Carrasco o Mertens y el extremo de la Real Sociedad le respondió de la mejor manera.

En el minuto 51, en una jugada por la banda derecha, el ahora jugador de la UD amagó varias veces a Alexander Arnold, hizo una diagonal y sacó un zurdazo a la portería de Pickford.

La huella mundial de la UD

Con ese gol, Adnan, igualaba a Robert Jarni como uno de los jugadores que han vestido la camiseta amarilla y también consiguieron anotar un tanto en un Mundial. El croata fuer tercero en Francia 1998, con un tanto suyo a Alemania –en cuartos–, y disputó tres duelos más en el celebrado entre Japón y Corea en el año 2002.

De los cinco partidos que ha jugado Masoud con Irán en la copa del mundo, el mediapunta que pasó por Las Palmas en la temporada 2013-14, no ha conseguido ver portería ni en Alemania 2006 (1 partido), ni en Brasil 2014 (3 partidos), ni en Rusia 2018 (10 minutos en un partido).

Estos son los tres jugadores que han disputado más de un Mundial y han pertenecido a la UD, pero la lista alcanza diez nombres más.

Los primeros fueron el trío de argentino en 1974 formado por Quique Wolff, Miguel Ángel Brindisi y Daniel Carnevali. El chileno Manuel Neira estuvo en Francia 1998, pero no consiguió debutar.

Posteriormente, Valerón jugó el Mundial 2002 (1 gol); Kevin Prince Boateng estuvo en Sudáfrica 2010 (1 gol hasta cuartos); Wakaso y Remy estuvieron en Brasil 2014; al igual que Pedri y Marko Livaja en Qatar 2022, este último también quedando tercero con Croacia y marcando 1 gol.

Suscríbete para seguir leyendo