La UD es el que más ficha de Primera con once operaciones

El gran agitador del Wall Street del balón. Líder en contrataciones en esta ventana de mercado de verano –que concluye el 31 de agosto– con once y que puede ascender a trece (falta un mediocentro y no se insiste en un atacante). A ocho días del inicio de la competición ante el Sevilla de García Pimienta en el Gran Canaria (viernes 16 de agosto, 20.30 horas y por Gol TV y DAZN), la reconstrucción de la UD gobierna la tabla con once caras nuevas. Solo Alavés (7), Valladolid (7), Betis (6), Getafe (6), Sevilla (6) y Girona (6) resisten el agitado frenesí de los ejecutivos amarillos. Cillessen, Dinko Horkas, Álex Muñoz, Iván Gil, Viti, Manu Fuster, Mata, Januzaj, Oli McBurnie, Cédric y el zaguero Scott McKanne. En el caso de éste último, aún no se ha hecho oficial pero el acuerdo con el internacional escocés y que participó en la última Eurocopa de Alemania es hasta junio de 2027. Vínculo contractual de tres campañas como con su compatriota McBurnie, que ya fue ovacionado el pasado sábado en la disputa del sexto bolo de la pretemporada ante el Unión Sur Yaiza por un millar de espectadores. Al más puro estilo Marko Livaja, convence desde un punto de agresividad descomunal. Olfato y orgullo.

Once fichajes, que pueden ser trece, y que carece precedentes en el paso de la UD por Primera en este siglo (seis precedentes). Por ejemplo, en la pasada 23-24, fueron nueve las adquisiciones como los Javi Muñoz, Mika Mármol, Cristian Herrera, Máximo Perrone, Munir El Haddadi, Julián Araujo, Sory Kaba, Sinkgraven y Aarón Escandell. Solo siguen tres de los citados –Muñoz, Sinkgraven y Mika–. En el caso del delantero Kaba, que fue la gran inversión del pasado verano (2,9 millones), conformó una decepción mayúscula. Solo anotó un tanto en Almería en LaLiga y careció de la confianza de Pimienta, que apostó por Munir.

De Prince Boateng a Calleri

En las cinco campañas anteriores en la máxima categoría, no existe una revolución como la del ciclo carry on. En la 17-18, diez fichajes, por los cinco de la 16-17. Por su parte, tras conquistar el ascenso, llegaron siete adquisiciones en la 15-16 como fueron Javi Varas, Bigas, Willian José, Nabil El Zhar, Garrido, Wakaso y Antolín Alcaraz.

A principios de siglo, con Kresic (00-01) y Fernando Vázquez (01-02), hubo poco movimiento. Solo seis incorporaciones. Época de recortes y angustias económica, que provocó la explosión de activos de la factoría como Ángel López, Jorge Larena o Rubén Castro.

El alta del central Scott McKanne, que aún no se ha anunciado, firma hasta junio de 2027

¿Quién es el movimiento estrella de la UD en esta ventana? El alta de Manu Fuster, ex del Albacete, generó una expectación destacada. Sin embargo, en los dos últimos duelos amistosos ante el Al-Shabab en La Orotava y el Unión Sur Yaiza se mostró algo tímido. En este punto de la pretemporada, a falta de los bolos ante el Tamaraceite (hoy, 18.30 horas) y el filial del Liverpool (domingo, 17.00) a puerta cerrada en Anfield Road, Januzaj es la nueva bandera.

La histórica reconstrucción de Luis Helguera en Las Palmas choca con la raquítica política del Barça de Hansi Flick. Cero contrataciones y pendientes de cerrar de forma urgente al campeón de la Eurocopa Dani Olmo. Las negociaciones con el Red Bull Leipzig están muy avanzadas. Por su parte, en el Atlético de Madrid, la inversión en fichaje puede ascender a 140 kilos. Todas las energías están puestas en hacerse con los servicios del delantero del Manchester City Julián Álvarez. El coste de la adquisición es de 80 millones –una cifra que supera todo el presupuesto de Las Palmas, que es de 72 kilos–. El Madrid, que el jueves 29 de agosto, visita el Gran Canaria, tiene un presupuesto de mil millones y en el apartado de fichaje, dos nombres de ensueño como Mbappé (que llega libre pero hay que hacer frente a la prima de fichaje de 50 más salario) y el brasileño Endrick (60 por el traspaso).

En esa liga de contrastes kilométricos tratará de sellar la permanencia, una UD sin Valles. El meta, el mejor de la temporada pasada, está al margen del proyecto ante su doble negativa a aceptar las ofertas del Olympique de Marsella y un equipo de Arabia Saudí.

El arácnido de La Rinconada solo desea jugar en el Betis, club con el que ya tiene un acuerdo verbal. La propuesta verdiblanca no satisface al presidente de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez. Desde las oficinas del Villamarín ofrecen seis, mientras la UD reclama diez por una de las grandes revelaciones de la pasada Liga.

Animadores y caras nuevas

Luka Romero y Stoickhov (Alavés), Gorosabel (Athletic), Le Normand y Sörloth (Atlético de Madrid), Adrián San Miguel (Betis), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Bryan Gil (Girona), Soriano (Leganés), Mojica (Mallorca), Embarba (Rayo Vallecano), Saúl y Agoumé (Inter de Milan), Rafa Mir (Valencia), Cömert (Valladolid) y Sergi Cardona (Villarreal) son algunas de las atracciones del mercado. Un escenario al que la UD ha recurrido de forma insistente, pero lejos de los 17 fichajes de la 18-19 en el ciclo del delirio de Toni Otero.

Debut de Luis Carrión y el 10 de febrero como la fecha de la última victoria –2-0 ante el Valencia en Siete Palmas–. Once contrataciones y once toneladas de paciencia. Con Vázquez (2001) y Manolo Márquez (2017), el peaje del estratega debutante acabó en descenso. El riesgo es importante, pero hay mimbres para el desenfreno. La quinta del pintor flamenco Januzaj y del Aladino Manu Fuster. La UD más Braveheart, con dos escoceses, cifra récord de fichajes.