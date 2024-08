McKenna y la UD más escocesa de la historia: "Es un orgullo y Oli jugó un papel clave en mi fichaje"

Discípulos de la UD Braveheart. Scott McKenna explicó esta mañana los motivos que le hicieron firmar su contrato de tres temporadas con la UD Las Palmas. Central zurdo, compartirá esta experiencia junto a su compatriota Oli McBurnie. Es la primera vez en la historia del club grancanario que cuenta con dos jugadores de Escocia en el primer plantel. "Es un orgullo, trataremos de estar a la altura. Conforma un gran desafío y la presencia de Oli McBurnie fue crucial para mí. Ha sido muy importante".

Está listo para jugar ante el filial del Liverpool en Anfield Road y ante el Sevilla en el Gran Canaria en el estreno liguero. "Necesito algunas semanas para adaptarme al fútbol de Primera y de España, pero físicamente estoy listo (...) Estoy muy feliz por estar aquí en Gran Canaria. Es un nuevo reto, una nueva Liga, me siento motivado y podemos hacer grandes cosas".

Además, se le trasladó si se siente más cómodo con una línea de tres o cuatro defensas. "Puedo jugar de las dos formas, tanto de tres como de cuatro. Debuto en LaLiga y necesito algo de tiempo, pero confío plenamente en mis condiciones". Recordó su exitoso paso por el bicampeón de Europa del Nottingham Forest. "Esa etapa fue fantástica".

En relación a sus rivales, se le cuestionó por la manera de frenar a Mbappé, la gran estrella del Real Madrid y que llega a Gran Canaria a finales de agosto junto a Vinícius o Bellingham. "Defender a Mbappé es una labor más de equipo que individual, pero lo podemos hacer si todos nos implicamos. De esa manera, lo lograríamos".

Por otro lado, condisera "capital y muy importante" la presencia de su compatriota McBurnie en el vestuario. "Fue clave para que yo estuviese aquí".

Referentes

A la hora de decantarse por sus referentes, se inclina por "Ferdinad o John Terry". Además, confiesa que estuvo unos días en Gran Canaria y conoció de primera mano las instalaciones. La piscina mágica de Barranco Seco también jugó a favor de su fichaje por la UD "Vi las instalaciones y me gustaron, también me atrae el modelo de juego de Las Palmas. Me gusta la posesión y dominar al contrario. Es una forma de jugar muy atractivo (...) Considero que viene bien para mis condiciones".

Se encuentra en forma y listo para la competición tras completar la pretemporada y ejercitarse con el Aberdeen. "He estado trabajando por mi cuenta y con los jóvenes del Aberdeen, estoy en buena forma".