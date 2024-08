Liverpool-UD: Los 'reds' salen con Darwin Núñez, Gazpo, Endo, Konaté y Curtis Jones

No era un partido fake. Lo de Anfiel no era un chiste. Arne Slot, técnico del Liverpool, tras golear 4-1 a García Pimienta en el pulso matutino de presentación ante su aficion en el mítico estadio inglés, alinea a ocho jugadores del primer equipo para medirsea a la UD Las Palmas (desde las 17.00 h, LaLiga Plus, UD TV y Liverpool TV).

Calentamiento del once de la UD, con Moleiro, Suárez, Marvin y Javi en primer plano, en el césped de Anfield. / LA PROVINCIA / DLP

En el once de los Reds, figura el delantero uruguayo Darwin Núñez, que cuenta con un valor de mercado de 70 millones. Estará acompañado, en ese frente ofensivo, por el internacional con Holanda Gazpo, así como con el jugador del Reserva Doak. En la medular: Harvey Elliott, Endo y Curtis Jones. Para la retaguardia, Robertson, Konaté, Phillips y Bradley.

Por parte de la UD Las Palmas, Jasper Cillessen, Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Álex Muñoz, Kirian Rodríguez, Javi Muñoz, Enzo Loiodice, Alberto Moleiro, Mata y McBurnie.