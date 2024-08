Las Palmas, cien del mundo en valoración, amenaza a un gigante

En la Biblia del balón, el portal transfermarkt.es, la UD Las Palmas ocupa el puesto número cien en el ranking de las plantillas más valoradas de todo el planeta. El Ferrari del carry on está tasado en 100,2 millones y esta tarde se cita con una multinacional como el Liverpool. A unos días de festejar el 75 aniversario de su fundación y nacimiento (22 de agosto), el cuadro amarillo afronta su temporada 35 en el reino de Mbappé, Julián Álvarez y Bellingham. Los Reds son el octavo plantel de mayor tasación del mundo con un total de 984,3 millones.

El campeón de este ranking del delirio es el Manchester City con 1,41 mil millones, seguido por el Real Madrid (1,36 mil millones), Arsenal (1,17 mil millones), Chelsea (1,09 mil millones), Bayern Múnich (1,04 mil millones), PSG (961,2), FC Barcelona (948,5), Liverpool (948), Tottenham (824,7), Manchester United (818,5) y el Inter de Milán (684,55) en la undécima posición de este Wall Street.

La formación grancanaria, desde su política de austeridad agresiva, puede presumir de figurar en esa fotografía de los cien mejores clubes del planeta. Curiosamente, en este verano experimental de la gran metamorfosis –once contrataciones–, se ha medido al Inter de Milán y al Liverpool, dos de los portaaviones que están en esa lista de once. En busca de la permanencia y con cerca de 25.000 abonados, el presupuesto ronda los 70 millones.

Imagen reciente del estadio de Anfield Road, sin espectadores y que hoy recibe a la UD Las Palmas por primera vez. | | LP/DLP

La consigna es poner en apuros a los gigantes del balón y desatar el éxtasis en el partenón de Siete Palmas. Humildad con cianuro. Cerrada la venta de Saúl Coco (siete millones al Torino), falta desatascar el caso Valles.

El Betis es la única opción que contempla el portero de La Rinconada. En plena pugna con la UD, la entidad verdiblanca debe elevar su propuesta a ocho millones. Los activos no se regalan. Una ciudad deportiva de 22 millones y el reto de aprovechar el Mundial 2030 para contar con un estadio de vanguardia. Abonando la cantidad precisa para la explotación del estadio, Las Palmas quiere sin límites. Desde el puesto 100 del mundo, quiere profanar Anfield. Bajo el silencio, porque hablan las cifras es el relato de un viaje. De las catacumbas de 2ª B a pisar la guarida del You’ll Never Walk Alone de un anfitrión que vale 984 millones.

