Fuster hace autocrítica: «Puedo dar mucho más de mí»

Manu Fuster, que cierra la pretemporada con dos tantos, reconoce que puede ofrecer más de sí. Ayer fue suplente en Anfield, pero está llamado a convertirse en uno de las grandes referentes del ciclo carry on. Fichado del Albacete por 1,9 millones, su llegada generó un terremoto de ilusión en la marea amarilla. «Me he visto bien [en pretemporada] y de menos a más. Puedo dar mucho más, pero hay que ir poco a poco. Aún nos estamos conociendo, hay compañeros a los que no conozco. Queda mucho de Manu Fuster».

En relación al partido ante el Liverpool, aplaude el esmero y la valentía de los amarillos en un feudo de la talla mística de Anfield. «El equipo ofreció buenas sensaciones y gozamos de ocasiones para llevarnos el partido (...) La primera media hora fue muy buena en salida de balón y presión. El partido se rompe y aunque sufrimos en un tramo en la segunda parte, logramos ser sólidos». Reconoce que cautiva e impresiona jugar en un estadio como Anfield, aunque sea en silencio. «Debes pasar toda una vida entera trabajando para poder llegar a jugar aquí, para poder vivirlo...Lo hemos disfrutado, desde el primer integrante de la expedición hasta el último. Es un día para recordar para la institución, algo bonito...Todo un lujo que nos hayan invitado, es una pena que haya faltado el público».

Alberto Moleiro observa a Harvet Elliott y Tyler Morton, del Liverpool. | | LIVERPOOL FC / La Provincia

Hace balance de esta fase preparatoria en su estreno con la UD y a unos días del debut en Primera. «El equipo fue de menos a más con el fin de llegar en las mejores condiciones. El equipo ha demostrado que está en su punto justo».

Sobre la contienda ante el Sevilla de Pimi, admite que lleva preparándolo todo el verano. «Llevamos toda la pretemporada pensando en el rival; antes se centraba todo en lo físico pero ya no es así».

75 aniversario y Teror

Miguel Ángel Ramírez, presidente del club amarillo, acompañado por Rafael Méndez, vicepresidente de la Fundación Canaria UD Las Palmas, anuncian esta mañana (12.00 horas) los actos del 75 aniversario del nacimiento del club pío pío. El próximo jueves 22 se cumple la efeméride y hay programado un evento en el Real Club Náutico de Gran Canaria -emplazamiento donde se firmó los estatutos del club-.