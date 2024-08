La libreta mágica de Carrión y los seis meses sin ganar

En la página web de LaLiga, ya figuran inscritos ocho de los once fichajes de la UD Las Palmas: Cillessen, Dinko Horkas, Álex Muñoz, Viti, Gil, Manu Fuster, Mata y Oli McBurnie. Solo faltan McKenna y Cédric –cuya documentación ya está presentada– y Januzaj, que está lesionado y se pierde el primer mes de LaLiga. Ayer, alcanzó el rango de ‘apto’ el delantero escocés Oli McBurnie que hereda el dorsal de Sory Kaba (16). Como nota curiosa, Álvaro Valles también forma parte del plantel. En el caso del Supermán de La Rinconada, la intención de la UD es que salga traspasado. La primera propuesta del Betis, club con el que Valles ya tiene un acuerdo, no satisface a los ejecutivos amarillos. El club grancanario cumple en los trámites administrativos con pleno de garantías para afrontar la primera jornada para mañana ante el cuadro hispalense. Falta oficializar en las próximas horas la inscripción del central escocés Scott McKenna. En el Sevilla, hay complicaciones para obtener el ‘OK’ para disponer de tres fichajes. El mercado se cierra el 31 de agosto. | P. C.