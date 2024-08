Pimienta: «Espero que me reciban bien en Gran Canaria»

Vuelva Pimienta en la contienda del morbo. El extécnico de la UD aterriza esta noche en Gran Canaria (20.00 horas) y mañana reta a los amarillos en Siete Palmas -en un estadio en el que conquistó un ascenso y la permanencia-. «Contento de estar aquí, he venido a un gran club, orgulloso de ser el entrenador del Sevilla. En Las Palmas, pues qué decir...Una gran Isla, gran ciudad y pasé dos buenos años. Me trataron muy bien. Tuve una salida buena, con cariño, espero que me reciban bien».

Además, recordó que hay un grado de ansiedad importante. La sed del competidor. «Empieza lo bueno después de una pretemporada para conocer al grupo, trabajar ideas. Estamos en un momento complicado porque el mercado está abierto, no sé si habrá variaciones (...) Cuento con alguna duda pero vamos a afrontar el partido con todas las garantías. Se han incorporado gente y la verdad es que están bien». Sobre las bajas, confirmó que Lokonga está lesionado y Saúl, sancionado. Además, Agoumé no está inscrito. Situación que obliga a tirar de algún canterano (Bueno, Rivera y Collado han hecho la pretemporada).

La obligación de Europa

Sin embargo, pese al reto que se presenta, García Pimienta no se arruga y no renuncia a nada: «Todo va partido a partido. Soy nuevo, muchos jugadores de la temporada anterior pero otros nuevos. Pero somos el Sevilla, aspira a lo máximo, luchar por lo máximo y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a tirar ningún partido ni ninguna competición. Convencido de que el equipo y el club está preparado para luchar por lo máximo en la Liga y Copa».

Mucho se ha hablado durante la pretemporada, y también en la rueda de prensa, del cambio de libreto con la llegada de García Pimienta. Al respecto, el expreparador de Las Palmas ha manifestado que: «Espero que los chicos sean atrevidos. Creen en esta forma de jugar, contento con lo que está sucediendo. Seguro que va a ir bien. El equipo va a jugar, intuyo y veo que están listos para jugar de esta manera, les gusta lo que hemos preparado. Contento por la actitud y la predisposición. No venimos con una idea única, lo consultamos y lo están haciendo muy bien. Irá mejor si los resultados acompañan».

Ahora bien, el catalán puntualizó que no es preso de una sola forma de jugar. «Todos queremos ganar, queremos ser protagonistas con balón pero con la intención de llegar lo antes posible a la meta contraria. Verticales y ofensivos, generar el mayor número de ocasiones. Y ser contundentes a nivel defensivo, con o sin balón. Ante el Fulham el equipo se replegó, eso es competir, que suceda lo que queremos, pero que a los rivales les cueste crear ocasiones».

Flores a Navas y a Sergi Roberto -que suena como refuerzo-. «Es una envidia sana de que un jugador con esa edad [38] rinda a ese nivel. Estoy muy contento de que esté con nosotros. No sé qué come este chico porque parece que viene entrenando tres semanas con el equipo. No sé si estará para 90 minutos, estoy aún calibrando situaciones y jugadores, pero para mí es un orgullo que esté con nosotros, que nos ayude en esta transición. Él se ha ganado el derecho, ojalá podamos convencerlo para que aguante todo el curso».

Por otro lado, con respecto a la posible llegada de Sergi Roberto, muy complicada por su elevado salario y la entidad de los rivales en liza, Pimienta lo pone por las nubes. «No lo voy a descubrir, es un grandísimo jugador. Ha sido jugador de uno de los mejores clubes del mundo y acabó como capitán. Pero hablar de si quiere venir (...) Contará con mil posibilidades. Ahora mismo hablar de suposiciones para mí no es importante. Lo es hablar de la gente que tenemos y están aquí», finalizó.