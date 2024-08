«Estoy contento con el trabajo, pero me gusta ganar»

Xavi García Pimienta fue aplaudido en su regreso a Gran Canaria. Al término del encuentro, el barcelones reconoció la extrañeza de la situación después de dos años y media en la UD. «Fue un poco raro porque solo hace dos meses que me fui. Me despidió la gente de una forma muy emotiva, han sido momentos muy bonitos, con jugadores que has tenido durante mucho tiempo. Contento por volver a esta isla maravillosa que me ha tratado muy bien y espero que en Sevilla sea igual», comentó en Dazn. «Creo que la propuesta ha sido buena, con llegadas, con ocasiones más claras por nuestra parte, al final del partido con dos o tres. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, pero hemos tenido más posesión, más finalizaciones, el equipo ha ido a por todas, pero hemos cometido algún error y eso penaliza», dijo del duelo. | Agencias